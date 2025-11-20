Takie będą Święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy już wiedzą. Jest poważne „ale”

Mimo że do Świąt Bożego Narodzenia pozostał nieco ponad miesiąc, wiele osób już dzisiaj zastanawia się, jakie warunki pogodowe będą dominowały w tym okresie. Czy w Polsce sypnie śniegiem i pojawi się fala siarczystego mrozu? Przedstawiamy najnowszą prognozę długoterminową.

Prognoza pogody na grudzień 2025. Takie będą Święta Bożego Narodzenia

Jak podaje Onet, nadchodzący grudzień ma przynosić przewagę temperatur bliskich normie z poprzednich 30 lat. Z długoterminowych prognoz wynika, że odchylenia temperatury względem średniej mają wynieść co najwyżej jeden stopień Celsjusza na minus bądź plus. Takie wyliczenia oznaczają, że średnia temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 3 stopni Celsjusza, a nocami będą notowane spadki do poziomu -2 do 1 stopnia. Niższych wartości należy spodziewać się w pasie od Podlasia po Lubelszczyznę oraz w rejonach podgórskich, a najwyższych na Pomorzu.

W dniach 20-29 grudnia przez Polskę będą przemieszczać się fronty atmosferyczne, co będzie wpływało na zmienność pogody. Należy się spodziewać przebłysków słonecznej aury, ale też zachmurzenia z silniejszym wiatrem i opadami – zarówno śniegu, jak i śniegu z deszczem i samego deszczu. Na białe święta największa szansa jest tradycyjnie na wschodzie Polski, a najmniejsza na zachodzie.

Długoterminowa prognoza na zimę 2025/2026. Jest poważne „ale”

Trzeba też mieć świadomość, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Istnieje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Uwagę na ten fakt zwraca m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który już jakiś czas temu opublikował eksperymentalną prognozę na zimę 2025/2026.

