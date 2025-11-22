Symboliczny gest Sikorskiego. Szef MSZ zmienia sposób działania ws. Nawrockiego

Radosław Sikorski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego we wrześniu nie podał ręki Sławomirowi Cenckiewiczowi. „Newsweek” zaznaczył, że była to symboliczna scena, bo obaj utrzymywali między sobą nieformalne i tajne kontakty. Jak czytamy szef MSZ w walce z obozem Karola Nawrockiego „wszedł na nowy poziom i zaczął natarcie” na samego prezydenta.

Chodzi o wystąpienie Sikorskiego w Sejmie, w którym minister spraw zagranicznych uderzył w Nawrockiego. Poszło o przemówienie głowy państwa podczas Święta Niepodległości. Sikorski swój atak przeprowadził m.in. jako wicepremier. Awans na to stanowisko od Donalda Tuska miał dostać m.in. po to, aby „wzmocnić go w relacjach z Pałacem Prezydenckim, który chce rządowi dyktować, jak ma prowadzić politykę zagraniczną”.

Radosław Sikorski rozpoczął kampanię wyborczą? Kulisy postawy w sprawie Karola Nawrockiego

Według „Newsweeka” „nie ma wątpliwości co do tego, że to kolejny etap kampanii wyborczej” polityka KO, który liczy, że zostanie premierem lub prezydentem. Starcie z Nawrockim ma być jednym z głównych punktów tej kampanii. Obóz głowy państwa także uważa Sikorskiego za najpoważniejszego przeciwnika Nawrockiego. Lider polskiej dyplomacji ma również wyciągać wnioski z przegranych trzykrotnie prekampanii w partii.

W tym celu zbudował wokół siebie grupkę młodych działaczy. Pracuje też w samej Koalicji Obywatelskiej, a na jego korzyść ma świadczyć fakt, że poza Tuskiem ma jedną z najsilniejszych pozycji. „To dla niego ostatni moment, by zawalczyć o najważniejsze stanowiska. Dlatego wszędzie jest go pełno” – podsumowano w tekście. Chodzi m.in. zamknięcie konsulatu Rosji w Gdańsku czy odebranie paszportu dyplomatycznego Zbigniewowi Ziobrze.

