Zmiany dla par jednopłciowych w Polsce. Ta decyzja TSUE to przełom!

TSUE rozpatrywał sprawę wniesioną przez dwóch obywateli Polski. Mateusz Trojan i Jakub Cupriak-Trojan zawarli związek małżeński na terenie Niemiec. Po powrocie do kraju chcieli dokonać transkrypcji aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Urząd odmówił jednak rejestracji. Wojewoda mazowiecki powoływał się na polski stan prawny, zgodnie z którym małżeństwa osób tej samej płci nie są uznawane.

Zmiany dla par jednopłciowych w Polsce. Nowa decyzja TSUE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości odrzucił to stanowisko, stwierdzając, że małżeństwo zawarte na terenie Wspólnoty jest ważne we wszystkich krajach UE.

„Państwa członkowskie są zobowiązane do uznania stanu małżeńskiego ustanowionego zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim. Trybunał podkreślił jednak, że obowiązek ten nie oznacza wprowadzenia małżeństw osób tej samej płci do prawa krajowego” – czytamy w komunikacie TSUE.

Sędziowie zaznaczyli jednak, że „państwa członkowskie mogą samodzielnie decydować o zakresie uznania przy wyborze sposobów uznawania takiego małżeństwa”. Dodali, że odmowa uznania takiego małżeństwa jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej.

„Odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii tej samej płci legalnie zawartego w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu, może spowodować poważne niedogodności administracyjne, zawodowe i prywatne, zmuszając małżonków do życia w państwie członkowskim, z którego pochodzą, jak osoby stanu wolnego” - wskazano w komunikacie.

TSUE zaznaczył, że obowiązek uznania małżeństw nie narusza tożsamości narodowej ani nie zagraża porządkowi publicznemu państwa członkowskiego pochodzenia.

Przełomowa decyzja TSUE. Śmiszek reaguje

Zadowolenia po decyzji TSUE nie ukrywał Krzysztof Śmiszek. TSUE wydał wyrok w którym uznał że Polska musi uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Brak takiego uznania narusza swobodę unijną – wolność poruszania się po UE oraz narusza nakaz poszanowania życia rodzinnego – podkreślił europoseł we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Dlatego warto być w UE – dodał polityk.

