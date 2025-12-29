Zabiorą Polakom jeden dzień wolny od pracy? Jest petycja

Do senackiej Komisji ds. Petycji wpłynął dokument, w którym pojawia się postulat zniesienia dnia wolnego, przypadającego 6 stycznia – w Święto Trzech Króli. „Autor wniosku argumentuje, że decyzja ta mogłaby pozytywnie wpłynąć na sytuację gospodarczą kraju, ograniczając przestoje w pracy oraz zwiększając jej wydajność. W jego ocenie kalendarz świąt powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb społecznych i ekonomicznych” – przypomina forsal.pl.

W czerwcu 2025 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez senacką komisję. Do dzisiaj nie wyznaczono posiedzenia poświęconego tej propozycji.

Dzień wolny do likwidacji? Jest petycja ws. Święta Trzech Króli

Warto podkreślić, że ewentualne przyjęcie propozycji, która pojawiła się w petycji, nie oznacza automatycznej zmiany w prawie. W przypadku takiego rozwoju wydarzeń wspomniana komisja może:

złożyć wniosek do marszałka Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub uchwałodawczej w przedmiocie petycji;

upoważnić członka komisji do złożenia wniosku legislacyjnego w dyskusji nad danym punktem porządku obrad Senatu;

przedstawić marszałkowi opinię w sprawie skorzystania przez Senat z przysługujących mu uprawnień konstytucyjnych, ustawowych lub regulaminowych.

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy, za których pomocą mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty dotyczące zmiany prawa. W tym kontekście Senat przypomina art. 63 Konstytucji, który brzmi w następujący sposób:

„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa”.

