Burze śnieżne nadciągają nad Polskę. Synoptycy ostrzegają

Alerty objęły łącznie 13 województw i będą obowiązywać do wtorkowych godzin porannych. Synoptycy ostrzegają, że warunki na drogach i chodnikach mogą stanowić niemałe wyzwanie.

Marznący deszcz, silny wiatr i zamiecie śnieżne

Poświąteczny początek tygodnia przyniesie duże zachmurzenie, choć miejscami – głównie na północy i południu kraju – możliwe są przejaśnienia. Okresowo pojawią się opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, a na północnym zachodzie Polski również samego deszczu. Na zachodzie, południu i w centrum kraju prognozowany jest marznący deszcz lub mżawka, co oznacza bardzo śliską nawierzchnię i trudne warunki dla kierowców.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza w najchłodniejszych rejonach oraz od 0 do 4-5 stopni Celsjusza na północy i południu. W górach będzie znacznie chłodniej, na termometrach zobaczyć będzie można nawet do -3 stopni Celsjusza.

Dodatkowym zagrożeniem będzie silny i porywisty wiatr. Na północy oraz wschodzie porywy mogą osiągać prędkość 60-70 kilometrów na godzinę, a nad morzem będą jeszcze silniejsze. W górach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.

Śnieżne noce i mroźny Sylwester

W nocy z poniedziałku na wtorek w wielu regionach ponownie wystąpią opady śniegu. W centrum, na południu i wschodzie kraju przybędzie około 5 centymetrów białego puchu, natomiast na północy oraz w górach nawet do 10 centymetrów. Podczas intensywnych opadów widoczność może spaść do około 500 metrów. Na północy, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, możliwe są burze śnieżne.

Temperatura nocą spadnie do -6 stopni Celsjusza, a na południu i wschodzie nawet do -8 oraz do około 0 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i do 2 stopni na wybrzeżu. Z kolei w górach termometry pokażą nawet do -11 stopni Celsjusza.

We wtorek w całym kraju prognozowane są przelotne, miejscami intensywne opady śniegu. Na północy i północnym wschodzie pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o 7-10 centymetrów. Wiatr ponownie będzie bardzo silny, zwłaszcza na północy i nad morzem, gdzie porywy mogą dochodzić do 100 kilometrów na godzinę.

W sylwestra i Nowy Rok zima nie odpuści. Nadal możliwe będą opady śniegu, a na północnym wschodzie kraju i w górach temperatura może spaść nawet do -15 stopni Celsjusza. 1 stycznia termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na wschodzie do 3 stopni na północnym zachodzie.

Alerty IMGW. 13 województw objętych ostrzeżeniami

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz znacznych obszarów województw pomorskiego, śląskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego.

Na tych terenach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Temperatura powietrza spadnie do około -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -7 stopni. Ujemne wartości temperatur mają się utrzymać co najmniej do środy, 31 grudnia.

Alerty obowiązują od poniedziałku 29 grudnia od godziny 15:00 do wtorku 30 grudnia do godziny 7:00.

