Potężny pożar trawi halę. „Trwa walka”

Pierwszy sygnał o zdarzeniu wpłynął do służb o godzinie 6:36. Jak przekazali wielkopolscy strażacy, płonie hala w wymiarach 200x60 metrów. Pożar gasi kilkudziesięciu strażaków – w akcji bierze udział 30 zastępów wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP.
Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Gmina apeluje do mieszkańców
W związku z pożarem gmina Tarnowo Podgórne opublikowała komunikat. W mediach społecznościowych zaapelowano do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
„Ze względu na duże zadymienie apelujemy do mieszkańców o pozamykanie okien i niewychodzenie z domów” – napisali na Facebooku przedstawiciele gminy.
Więcej informacji wkrótce.
Czytaj też:
Trójmiasto walczy z pożarem. Ewakuowano 60 osóbCzytaj też:
Sylwester zamienił się w piekło. Opublikowano zdjęcia, wśród rannych Polak