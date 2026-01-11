Potężny pożar trawi halę. „Trwa walka”

Pierwszy sygnał o zdarzeniu wpłynął do służb o godzinie 6:36. Jak przekazali wielkopolscy strażacy, płonie hala w wymiarach 200x60 metrów. Pożar gasi kilkudziesięciu strażaków – w akcji bierze udział 30 zastępów wraz z Grupą Operacyjną Wielkopolskiego Komenda Wojewódzkiego PSP.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Gmina apeluje do mieszkańców

W związku z pożarem gmina Tarnowo Podgórne opublikowała komunikat. W mediach społecznościowych zaapelowano do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

„Ze względu na duże zadymienie apelujemy do mieszkańców o pozamykanie okien i niewychodzenie z domów” – napisali na Facebooku przedstawiciele gminy.

Więcej informacji wkrótce.

