Twórca systemu do głosowania w Polsce 2050 ujawnia: To spowodowało blokadę

Przypomnijmy. W tym tygodniu Polska 2050 miała wybrać nowego przewodniczącego. Po pierwszej turze wyborów, którą zwyciężyły Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska, wśród członków partii miało odbyć się kolejne głosowanie, żeby wyłonić ostatecznego zwycięzcę. Internetowe głosowanie w drugiej turze zaczęło się o godzinie 16 po południu i miało potrwać do 22 wieczorem. Jednak zakończono je już godzinę wcześniej z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych. Niedługo po północy wybory oficjalnie już unieważniono. Decyzję podjęła Krajowa Komisja Wyborcza partii.

Sabotaż, hakerzy, błąd systemu