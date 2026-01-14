Sąsiedzi szczerze o Ziobrze. Mówią o „nieprzyjemnościach”

Zbigniew Ziobro jeszcze do niedawna mieszkał we wsi Jeruzal (woj. łódzkie). „Fakt” zapytał mieszkańców o swoje opinie. – Nikt panu się przed kamerą nie wypowie. Ludzie mają dojść mediów, zwłaszcza że mieliśmy nieprzyjemności z tego powodu – powiedziała jedna z okolicznych mieszkanek. Nie chciała jednak mówić o szczegółach. Jak podkreślono „początkowa serdeczność kobiety zniknęła, gdy dowiedziała się, że rozmawia z dziennikarzem”.

U sąsiadów ma dominować irytacja i ulga. Ma dominować u nich zmęczenie związane z kontaktem z mediami. – Z nikim nie wchodził w interakcje, z nikim nie rozmawiał. Jedynie jeździł do sklepu spożywczego. Ja na pewno na ryby z nim nie chodziłem, choć pytano mnie o to kilkukrotnie – komentowała kolejna osoba. Zapewniła, że „nie chce mieszać się w polityczne sprawy”.

Dom Ziobry niczym letnia rezydencja. Sąsiedzi szczerze o wiceprezesie PiS

Były minister sprawiedliwości miał nie zawracać sobie głowy lokalnymi mieszkańcami, a swój dom traktował raczej jako letnią rezydencję. Mieszkańcy mają liczyć na to, że w związku z nieobecnością Ziobry w Jeruzalu media stracą nimi zainteresowanie. Sąsiedzi Ziobry rzucali, że sprawa ich „nie interesuje” oraz sugerowali, że szukać wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości w telewizji.

RMF FM informowało we wtorek, że Prokuratura Krajowa po kolejny raz złożyła wniosek o nałożenie zabezpieczenia majątkowego na dom należący do Ziobry. To już trzeci raz. Poprzednie zostały oddalone przez sąd ze względu na uchybienia i braki formalne. W połowie listopada PK zawnioskowała o wpisanie tzw. hipoteki przymusowej do księgi wieczystej domu byłego ministra sprawiedliwości w Jeruzalu. Chodzi o 143,164 mln zł, czyli koszt przestępstw zarzucanych Ziobrze.

