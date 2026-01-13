„Gdzie się podziała pańska odwaga?”. Ziobro mówi o azylu na Węgrzech i pokonaniu raka

– Gdzie się podziała pańska odwaga? – zaczął wywiad z byłym ministrem sprawiedliwości dziennikarz Tomasz Terlikowski. – Tchórzami są ci, którzy łamią zasady gry fair play, które określone są w polskich kodeksach karnych i metodami przestępczymi usiłują zrealizować zemstę na mnie, organizując nagonkę i polowanie – odpowiadał Zbigniew Ziobro.

Ziobro o odwadze. Porównał się do żołnierzy wyklętych

– Moją rolą jest odważnie i mądrze stawiać im czoła w taki sposób, by uniemożliwić im zrealizowanie ich scenariusza – dodawał polityk, który obecnie przebywa na Węgrzech, gdzie miał uzyskać azyl polityczny. Na Ziobrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości za jego rządów w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Były minister porównał się do żołnierzy wyklętych, którzy w sytuacjach bez wyjścia próbowali przebijać się poza granice kraju. – Oni nie mogą pozbawić mnie tego, co najbardziej ich boli. Czyli tego, że mówię prawdę i opisuję to, co oni robią, kim są – że są przestępcami – podkreślał, mając na myśli rządzących.

Zbigniew Ziobro wygrał z rakiem. Jakie miał szanse?

Prowadzący zapytał też swojego rozmówcę o to, gdzie ucieknie, jeśli Viktor Orban straci władzę na Węgrzech. – W rękach Pana Boga wszystko, który będzie decydował o tym, co przed nami. Pokonałem śmiertelny nowotwór, wie pan. Prawie 90 proc. ludzi umiera na ten typ nowotworu. Także z groźniejszym przeciwnikiem wygrałem. Cokolwiek będzie – dam radę, wygram. Prawdziwi złodzieje trafią do więzienia – zapewniał Ziobro.

– Tak się tego boją, że nie mogą mnie dopaść, że nawet napadli na moje paszporty. Co jest niespotykane, bo nawet jak gangsterów żeśmy ścigali, to nie było zasady, że się likwiduje komuś paszporty. Mnie paszport zlikwidowali. Proszę zobaczyć, jaka determinacja. Boją się tej porażki, że będą nieskuteczni, że tego Ziobry nie ściągną jednak do Warszawy – przekonywał poseł PiS.

Czytaj też:

Ziobro z azylem na Węgrzech. Olejnik puściły nerwyCzytaj też:

Azyl dla Ziobry i promocja w PKP. Internauci nie kryją rozbawienia