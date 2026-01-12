Ziobro z azylem na Węgrzech. Olejnik puściły nerwy
Zbigniew Ziobro, Monika Olejnik
Zbigniew Ziobro, Monika Olejnik Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Doniesienia o azylu na Węgrzech dla Zbigniewa Ziobry wywołały polityczną burzę. Do sprawy odniosła się m.in. Monika Olejnik.

Zbigniew Ziobro otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, co potwierdził jego pełnomocnik. Sprawa ta wywołała falę krytycznych komentarzy.

Azyl dla Ziobry. Tusk, Żurek i Olejnik komentują

„Były minister sprawiedliwości (!), pan Ziobro, który był mózgiem systemu korupcji politycznej, zwrócił się do rządu Viktora Orbana z prośbą o azyl polityczny. To logiczny wybór” – stwierdził Donald Tusk.

W opinii Waldemara Żurka „niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego polskiego pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet”. „Toczące się postępowanie nie zostało wstrzymane. 15 stycznia sąd rozpozna wniosek prokuratury o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości” – dodał minister sprawiedliwości.

Oburzenia doniesieniami z Budapesztu nie kryła także Monika Olejnik. „Wstyd panie Ziobro! Może stworzy pan rząd na uchodźstwie z siedzibą w Budapeszcie?” – dopytywała gospodyni programu „Kropka nad i”.

Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech. Tak się tłumaczy

Po tym jak ujawniono, że Zbigniew Ziobro i jego żona Patrycja Kotecka otrzymali azyl na Węgrzech, były minister sprawiedliwości przekonywał, że w ten sposób „stawia opór postępującej dyktaturze, co czyni w imię zasad, którymi zawsze się kierował i z powodu których stał się celem osobistej zemsty Donalda Tuska oraz obiektem polowania i nagonki”.

W imieniu polityka PiS głos zabrał także jego pełnomocnik Bartosz Lewandowski. Mecenas wyjaśnił, że „ochrona ma związek z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski, gwarantowanych prawem międzynarodowym”.

Według adwokata „azyl został przyznany w związku z działaniami prokuratury, w wyniku których doszło do szeregu działań, noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych”.

Źródło: WPROST.pl