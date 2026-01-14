Rafał Trzaskowski ze słynnym rekwizytem. Tak wsparł WOŚP

Już za niespełna dwa tygodnie odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Zbiórkę WOŚP chętnie wspierają znane osoby ze świata kultury, sportu i polityki. Radosław Sikorski zaoferował wspólną przejażdżkę rowerową, a także rozmowę o Polsce i polityce międzynarodowej. Aukcja ministra spraw zagranicznych już robi furorę, a aktualnie najwyższa oferta to 22 tys. zł. Licytacja potrwa do 16 lutego.

Rafał Trzaskowski z rekwizytem. Tak prezydent Warszawy wsparł WOŚP

Akcję Jerzego Owsiaka postanowił wesprzeć także Rafał Trzaskowski. – Buduje się? W Warszawie całkiem sporo, a jednym z najbardziej budujących momentów w roku jest ten, w którym wszyscy jednoczymy się wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej finału – powiedział prezydent Warszawy na nagraniu, które zostało opublikowane na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

– Pewnie zastanawiacie się państwo, dlaczego tak często występuję w kasku. A mianowicie dlatego, że na większości inwestycji, które oddajemy w wasze ręce, właśnie taki kask jest potrzebny. Tam, gdzie trwają prace, trzeba chodzić w kasku – kontynuował. – Ten kask, który przemierzył ze mną właściwie całą Warszawę, oddaję dzisiaj na licytację na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Licytujcie, a każdy z was będzie mógł wyglądać jak budowniczy miasta stołecznego Warszawy. Warszawa gra z orkiestrą, jak co roku – podsumował Rafał Trzaskowski.

Licytacja będzie trwała do 26 stycznia. W chwili publikacji tekstu najwyższa oferta wynosiła 1014 zł.

