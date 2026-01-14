Rafał Trzaskowski ze słynnym rekwizytem. Tak wsparł WOŚP
Rafał Trzaskowski ze słynnym rekwizytem. Tak wsparł WOŚP

Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski Źródło: X / @trzaskowski_
Rafał Trzaskowski to kolejny polityk, który zdecydował się wesprzeć w tym roku WOŚP. Prezydent Warszawy przekazał na licytację dobrze znany przedmiot.

Już za niespełna dwa tygodnie odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Zbiórkę WOŚP chętnie wspierają znane osoby ze świata kultury, sportu i polityki. Radosław Sikorski zaoferował wspólną przejażdżkę rowerową, a także rozmowę o Polsce i polityce międzynarodowej. Aukcja ministra spraw zagranicznych już robi furorę, a aktualnie najwyższa oferta to 22 tys. zł. Licytacja potrwa do 16 lutego.

Rafał Trzaskowski z rekwizytem. Tak prezydent Warszawy wsparł WOŚP

Akcję Jerzego Owsiaka postanowił wesprzeć także Rafał Trzaskowski. – Buduje się? W Warszawie całkiem sporo, a jednym z najbardziej budujących momentów w roku jest ten, w którym wszyscy jednoczymy się wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej finału – powiedział prezydent Warszawy na nagraniu, które zostało opublikowane na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

– Pewnie zastanawiacie się państwo, dlaczego tak często występuję w kasku. A mianowicie dlatego, że na większości inwestycji, które oddajemy w wasze ręce, właśnie taki kask jest potrzebny. Tam, gdzie trwają prace, trzeba chodzić w kasku – kontynuował. – Ten kask, który przemierzył ze mną właściwie całą Warszawę, oddaję dzisiaj na licytację na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Licytujcie, a każdy z was będzie mógł wyglądać jak budowniczy miasta stołecznego Warszawy. Warszawa gra z orkiestrą, jak co roku – podsumował Rafał Trzaskowski.

Licytacja będzie trwała do 26 stycznia. W chwili publikacji tekstu najwyższa oferta wynosiła 1014 zł.

Źródło: WPROST.pl / X / WOŚP