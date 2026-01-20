Ostrzeżenia przed silnym mrozem obejmą pół Polski. Będą nawet -24 st. C.

Najbliższe dni zwiastują w Polsce słoneczną temperaturę. Będzie też mroźnie, szczególnie na wschodzie kraju, gdzie nocami temperatura może lokalnie spaść do około –20 stopni Celsjusza. IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym mrozem. Będą one obowiązywać w 10 województwach. W całości woj. podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Do tego żółte alerty wydano też dla większości Pomorza i wybranych powiatów w woj. łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia są ważne od wtorku od godz. 12:12 do czwartku do godz. 10. Temperatura maksymalna w dzień w większości kraju wyniesie zazwyczaj od siedmiu kresek poniżej zera do minus trzech st. C. Wiatr będzie wiał ze średnią prędkością od 5 km/h do 15 km/h. Z kolei w nocy słupki rtęci mogą pokazać od -18 stopni Celsjusza do -15 kresek, a lokalnie ok. -21 st. C.

Zmienna pogoda na najbliższy tydzień. Najpierw słońce, potem zachmurzenie i na koniec śnieg

Na północnej części Podlasia temperatury mogą się zakręcić miejscami wokół -24 stopni Celsjusza. Alerty mogą zostać wydłużone i zmienić przebieg, dlatego warto śledzić strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, aby pozostać na bieżąco. Dla części powiatów Dolnego Śląska wydano z kolei ostrzeżenia przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, lokalnie ok. 55 km/h, a w porywach do ok. 75 km/h. Alerty kończą jednak swoją ważność we wtorek o godz. 18.

W czwartek mogą pojawić się okresowo słabe opady śniegu. W dzień temperatury okolice zera lub na plusie mogą osiągnąć jedynie na zachodzie i południu Polski. W nocy nie będzie za to tak zimno. Lokalnie powinno być do -13 kresek. W piątek w całym kraju będzie pochmurnie i z opadami śniegu. W weekend pogoda na południu Polski będzie dynamiczna. Opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, który przejściowo będzie marznący i powodujący gołoledź.

