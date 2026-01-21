Jest do wygrania spotkanie z wiceministrą sprawiedliwości w areszcie. Poseł PiS nie wytrzymał

„Zajrzyj za mury aresztu z Marią Ejchart” – to aukcja, którą od wtorku (20 stycznia) promuje na platformie X resort sprawiedliwości. Wiceministra oprowadzi zwycięzców (maksymalnie dwie osoby) po placówce zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim (Ziemia Łódzka).

„Zobacz, jak naprawdę jednostka penitencjarna wygląda od środka” – zachęca MS, jak czytamy w opisie licytacji na platformie Allegro. Spotkanie obejmuje też wspólną fotografię z przedstawicielką resortu, którego szefem jest Waldemar Żurek.

W tym momencie, by wygrać, trzeba przebić kwotę 2650 złotych.

„Wypełnia znamiona nieludzkiego i poniżającego traktowania”?

Aukcja przykuła uwagę parlamentarzysty PiS – Pawła Jabłońskiego. Do 2023 roku pełnił on identyczną funkcję w MS do Ejchart – podsekretarza stanu (a potem, w tym samym roku, także sekretarza). Wyraził on swoje oburzenie – popełnił z tej okazji wpis dnia 21 stycznia (w środę).

„Ministerstwo Sprawiedliwości wystawia na aukcję zwiedzanie więzienia. Zwycięzca będzie mógł wraz z panią wiceminister Ejchart popatrzeć sobie na osadzonych jak na zwierzęta w zoo. Bo przecież nie na pomieszczenia więziennej administracji?”- zastanawia się poseł. W ocenie polityka PiS coś takiego ma „wypełniać znamiona nieludzkiego i poniżającego traktowania, zakazanego przez (...) konstytucję i (...) europejską konwencję praw człowieka [chodzi o konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – przyp red.]” – stwierdził, wskazując konkretne artykuły kolejno najwyższego aktu prawnego w Polsce i wymienionej przez siebie międzynarodowej umowy.

Jabłoński prognozuje, że polski rząd powinien być gotowy na skargi, które spływać zaczną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. „A zapłacimy za to wszyscy – i to znacznie więcej niż pani minister chciałaby wspaniałomyślnie przekazać na Owsiaka” – podsumował.

34. Finał WOŚP pod hasłem: Zdrowe brzuszki naszych dzieci

Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z którą gra w 2026 roku MS, zbiera tym razem pieniądze na dziecięcą gastroenterologię (obszar medycyny, który skupia się m.in. na leczeniu schorzeń w obrębie układu pokarmowego). Prezes Jerzy Owsiak w październiku ubiegłego roku ogłaszał hasło związane z 34. finałem WOŚP: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

W tym roku wielu polityków postanowiło zaangażować się w dzieło, które swoją osobą promuje Jurek Owsiak. W tym roku szef organizacji charytatywnej liczy na pobicie kolejnego rekordu, jeśli chodzi o kwotę, jaką uda się zebrać.

