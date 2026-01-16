Politycy grają z WOŚP. Trwa licytacja „złotych korków Tuska”, na liczniku ponad 40 tys.

Z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ponownie gra platforma Allegro. Tym razem na rzecz dziecięcej gastroenterologii (to obszar medycyny, który skupia się na leczeniu schorzeń w obrębie układu pokarmowego i gruczołów trawiennych – z wyłączeniem żołądka). Prezes WOŚP – Jerzy Owsiak – w październiku ubiegłego roku ogłaszał hasło 34. finału, które brzmi: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

Politycy, jak co roku, postanowili zaangażować się w akcję charytatywną – tym razem na licytacje przeznaczyli przedmioty i atrakcje, których doświadczyć można w ich wyjątkowym towarzystwie.

Najpopularniejszą obecnie aukcją jest ta wokół osoby Donalda Tuska. Premier przekazał WOŚP swoje złote korki. Ponadto osoba, do której ostatecznie trafią, będzie mogła spotkać się z szefem rządu w w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Kwota, którą należało przebić w piątek wieczorem, by stać się posiadaczem sportowych butów do piłki nożnej, to – 42 250 złotych.

Donald Tusk



Korki i spotkanie.



Włodzimierz Czarzasty



Śniadanie i m.in. spacer.



Waldemar Żurek



Obiad.



Radosław Sikorski



Przejażdżka rowerowa.



Barbara Nowacka



Wyjście do teatru.



Marta Cienkowska



Kolacja i karaoke.



Marcin Kulasek



Lot widokowy.





Rafał Trzaskowski



Kask.



Magdalena Biejat



Flaga.

Spacer po Sejmie z Czarzastym i przejażdżka rowerowa z Sikorskim. A Żurek? Zaprasza na obiad – w menu pozycja, która była łatwa do przewidzenia

Włodzimierz Czarzasty zaproponował zaś śniadanie w Gabinecie Marszałkowskim, podczas którego polityk przekaże ilustrowany egzemplarz powieści autorstwa Gabriela Garcíi Márqueza o tytule: „Miłość w czasach zarazy”. Co oprócz tego? Marszałek oprowadzi zwycięzcę po kompleksie budynków Sejmu w Warszawie. Taka impreza kosztuje obecnie ponad 4594 PLN.

Dużym zainteresowaniem cieszy się również obiad z ministrem sprawiedliwości. Prokurator generalny pokazał dystans do siebie, bowiem zaoferował użytkownikom Allegro wspólne zjedzenie tradycyjnego, kwaśnego żurku z kiełbasą i jajkiem. Po obiedzie zaś – deser, jednak nie wiadomo, co nim będzie. Osoba, która zwycięży, może liczyć na”słodki finisz – niespodziankę od MS„. Waldemar Żurek zdecydować ma, co nią będzie. Za taką przyjemność zapłacić trzeba w tym momencie więcej niż 10 360 zł.

Gratkę dla entuzjastów jednośladów przygotował zaś Radosław Sikorski. „Zapraszam na przejażdżkę rowerową i rozmowę o Polsce i polityce międzynarodowej” – zwrócił się do internautów w opisie aukcji. Licytacja rozkręciła się na całego – licznik pokazuje teraz okrągłe 22 000.

To nie wszystko. Nowacka proponuje wyjście do teatru, a Cienkowska – karaoke. Moc atrakcji zapewni zaś lot z Kulaskiem u boku

Fundacja Jurka Owsiaka może w tym roku liczyć także na Barbarę Nowacką. Ministra edukacji narodowej zaprasza na wspólne wyjście do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. By skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji, należy przebić cenę 1250 złotych.

Osoby, które lubią śpiewać, z pewnością zainteresowane będą wspólnym wypadem na karaoke z Martą Cienkowską. Szefowa MKiDN zachęca do wzięcia udziału w licytacji kolacji w jej towarzystwie – w zabytkowych wnętrzach Pałacu Potockich – a następnie udział w karaoke na Krakowskich Przedmieściach w Warszawie. Ile trzeba za to zapłacić? Ponad 3450 PLN.

Dla miłośników podniebnych atrakcji coś specjalnego przygotował zaś minister nauk i szkolnictwa wyższego. W towarzystwie Marcina Kulaska zwycięzca aukcji ruszy Cessną 182T (SP-UTC) w kierunku Morza Bałtyckiego. Trasa przebiegała będzie od Kąkolewa koło Grodziska Mazowieckiego (samolot turystyczny wystartuje z lotniska EPPG imienia Hieronima Frania Kowalskiego) i potrwa aż trzy godziny, po których oczom pasażerów ukaże się wyjątkowe, polskie Wybrzeże. Ile trzeba zapłacić za to na dzień 16 stycznia? Więcej niż 2550 zł.

I na koniec mrugnięcie okiem – tęczowa flaga od Biejat. Trzaskowski też gra z WOŚP – wylicytować można jego kask

Przyszedł czas na kandydatów na urząd prezydenta z 2025 roku. Rafał Trzaskowski przekazał fundacji kask, który wkładał na głowę za każdym razem, gdy odwiedzał budowę (m.in.) II linii metra na Bemowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Placu Centralnego czy pierwszego w Warszawie podziemnego przystanku tramwajowego na Dworcu Zachodnim – dowiadujemy się z opisu aukcji. Cena? Co najmniej 2000 i jeden grosz, by cieszyć się osprzętem budowlanym, który nosił włodarz stolicy Polski.

Zaś wicemarszałkini Senatu przekazała organizacji Owsiaka przedmiot-symbol. Jak przypominają autorzy opisu licytacji Allegro, chodzi o”słynną, tęczowa flagę z debaty prezydenckiej w Końskich„. Zwycięzca może liczyć również na spotkanie przy kawie z Magdaleną Biejat. Obecnie oznacza to jednak wydatek powyżej 4550 PLN.

Czytaj też:

Tak córka Jurka Owsiaka wspiera WOŚP. Wyjątkowa inicjatywaCzytaj też:

KO liderem, jest jedno „ale”. Tusk ma powód do namysłu. Nowy sondaż