Zapadła decyzja ws. likwidacji budynku szkoły. Rodzice oburzeni, krzyczą: Nie!

W trakcie ostatniej sesji radni stołeczni zdecydowali o przekształceniu jednej ze szkół podstawowych – poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Do niedawna było tak, że uczniowie z klas jeden i trzy (I i III) chodzi do jednego, a pozostali drugiego – na Śródmieściu. Teraz wszystkie mają chodzić do tego ostatniego, co nie podoba się rodzicom. Powodem jest m.in. to, że nie oferuje on standardu na takim poziomie, jak pierwszy.

Opiekunowie prawni swoim niezadowoleniem postanowili podzielić się z mediami.

Warszawa. Rodzice mają dość, mówią: Nie

Jedna z matek wskazała, że w pierwszym z miejsc na Muranowie „dzieci neuroatypowe mają bardzo dobre warunki”. Dziennik zwraca uwagę, że aż 20 procent wszystkich uczniów to dzieci z orzeczeniami. Mogą liczyć tam na ciszę, brak dzwonków informujących o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy szkolnej, oddzielną świetlicę dla każdej z klas, stołówkę czy sale terapeutyczne. – Do tego z budżetu obywatelskiego powstał tam sensoryczny plac zabaw – wymienia anonimowa rozmówczyni, cytowana przez dziennik.

W tym drugim zaś ma panować przeludnienie, dzieci „nie mogą spokojnie dostać się na stołówkę, a dzwonki są bardzo głośne”.

Dlaczego warszawska podstawówka ma zostać przekształcona? – Łącznie, w obu budynkach naukę pobiera 328 uczniów. Oba obiekty posiadają potencjał lokalowy umożliwiający prowadzenie około 55 oddziałów dla ponad 1300 uczniów. W praktyce od kilku lat obserwowany jest jednak systematyczny spadek liczby uczniów w szkole – tłumaczyła swego czasu wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Władze Śródmieścia zabrały głos. Czy finalny efekt zadowoli rodziców?

Co na to władze? Rzeczniczka prasowa Śródmieścia – Anna Łobko – poinformowała, że szkoła zostanie przebudowana, a głosy rodziców mają zostać wzięte pod uwagę w projekcie. Dzieci z klas I-III mają być ulokowane na parterze. Miejsce będzie do nich dostosowane. Sprzęt terapeutyczny z jednego miejsca przeniesiony zostanie ponadto do drugiego.

Poza tym podstawówka nie będzie już udostępniała części powierzchni, z której korzysta jeszcze okoliczne liceum (co oznacza więcej miejsca dla dzieci z SP).

