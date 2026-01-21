Oberwało się MEN. Szef ZNP: Edukacja ma ważniejsze problemy

Jedną ze spraw, którą zajmuje się obecnie ministerstwo edukacji narodowej, jest ta dotycząca ubioru uczniów. Jednym z głośniejszych momentów w historii polskiej oświaty w XXI wieku było – w tym kontekście – wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez dzieci i młodzież mundurków szkolnych. Zmiana naniesiona w ustawie o systemie oświaty weszła w życie w podstawówkach i gimnazjach blisko dwie dekady temu. Roman Giertych – ówczesny szef MEN – chciał, by w placówkach, gdzie młodzi ludzie zdobywają wiedzę, zapanował porządek. „Rewia mody” miała zostać przerwana – mundurki miały sprawić, by biedniejsi uczniowie nie czuli się gorsi, jednolity ubiór gwarantować miał równość na korytarzach i w klasach. Pomysł szybko jednak upadł – kilkanaście miesięcy od jego wdrożenia, w 2008 roku.

Temat strojów szkolnych powrócił za sprawą głośnej afery. Nowacka gościła niedawno na antenie Radia ZET. Zapytana o to, czy każdy młody człowiek powinien mieć dowolność w kwestii ubioru, zasugerowała, że wprowadzenie pewnych ograniczeń w tym kontekście nie zaszkodzi. Resort Barbary Nowackiej przygotował projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Ministra przypomniała, że obecnie placówki edukacyjne mogą wprowadzić w statutach obowiązkowe mundurki lub innego rodzaju jednolity ubiór. Zmiany, które zaproponowało MEN, dot. natomiast tego, by to, co wkłada na siebie dziecko lub nastolatek, szanowało normy społeczne. I było dla niego i jego rówieśników bezpieczne.

Czy jednak ruch MEN, polegający na potraktowaniu priorytetowo kwestii ubioru uczniów nad innymi sprawami, zyskał aprobatę szefa ZNP? Nie za bardzo.

Prezes ZNP o zmianach w obrębie uczniowskiego ubioru: Nie budzą w naszym środowisku entuzjazmu

W rozmowie z „Faktem” głos ws. ustawy opracowanej przez ministerstwo Nowackiej zabrał Sławomir Broniarz. – Edukacja ma dużo większe problemy niż strój uczniowski. Przede wszystkim skupmy się więc na ich rozwiązywaniu – zwraca uwagę.

Mimo to prezes największego związku zawodowego, zrzeszającego nauczycieli, przyznaje resortowi, że „czasami ubiór budzi emocje”. Ostatecznie jednak temat ten nie jest tak ważny, jak inne – przynajmniej z perspektywy nauczycieli. – Dokładanie im kolejnych obowiązków nie budzi w naszym środowisku entuzjazmu – podkreśla.

Broniarz – tak jak Nowacka – przypomniał, że kierownictwa szkół mają dziś narzędzia, by regulować na terenie swoich placówek kwestię strojów, a nawet nawiązał do niesławnej (bo dość mocno krytykowanej ówcześnie przez część młodych osób, obecnie już dorosłych i ich rodziców) reformy posła Koalicji Obywatelskiej, byłego szefa MEN.

Sławomir Broniarz wspomniał o mundurkach szkolnych Romana Giertycha. „Kojarzą mi się ze złymi czasami”

– Od razu zaznaczę, że mundurki kojarzą mi się ze złymi czasami, ale uczniowie mają obowiązek przestrzegania zapisów statutu. Kwestia ubioru powinna pozostać w gestii szkoły – uważa szef ZNP.

