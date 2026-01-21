Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. „Udane spotkanie”

Mateusz Morawiecki ocenił na platformie X (dawny Twitter), że spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem ma „ma realne znaczenie”. „Stany Zjednoczone są i muszą pozostać filarem bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Tak buduje się bezpieczeństwo Polski” – podsumował były premier.

Szczegóły spotkania miał na konferencji prasowej przedstawić szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. TVN24 podał jednak, że został odwołany. Jacek Siewiera ocenił na antenie stacji, że „komunikacja jest krytycznie ważna” – To jest niezwykle istotne, jakiego rodzaju komunikat ukazuje się po każdym spotkaniu na szczycie, zwłaszcza przy tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – ocenił były szef BBN.

– Jeżeli brak komunikatu pojawia się jako reakcja po spotkaniu, to sugeruje ona nie tylko pewną rezerwę, ale również zachowanie ostrożności obu stron co do ustaleń bądź ich braku. Wydaje się, że oszczędność w słowach w takim wypadku jest uzasadniona – kontynuował Siewiera.

Informacje ws. spotkania polskiego i amerykańskiego prezydenta są szczątkowe. Według informacji Białego Domu doszło do niego po wygłoszeniu przez Trumpa przemówienia podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W części centrum kongresowego przeznaczonej na spotkania dwustronne zgromadziła się spora grupa pracowników ochrony i delegatów Światowego Forum Ekonomicznego.

Amerykański przywódca spotkał się także ze swoim odpowiednim z Egiptu. Miał również zaplanowane spotkania z przywódcami Szwajcarii oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Trump wspomniał również, że chciałby porozmawiać w Wołodymyrem Zełenskim. Według agencji Reuters ma do niego dojść w czwartek.

