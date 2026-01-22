Nowe czynności ws. Iwony Wieczorek. „Kwestia tygodni, a nie dni”

Prok. Eryk Stasielak naczelnika słynnego prokuratorskiego Archiwum X z Krakowa w rozmowie z „Faktem” zabrał głos ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. Naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie podkreślił, że „dominującą wersją jest ta, że 19-latka nie żyje i została zamordowana, bo w innym wypadku by się z kimś w jakiś sposób skontaktowała”.

Prokurator podkreślił, że „ludzie tak po prostu nie znikają i nie rozpływają się gdzieś w czasoprzestrzeni”. Prok. Stasielak zastrzegł, że „nie jest wykluczone niewielkie prawdopodobieństwo, że może być inaczej”. Naczelnika prokuratorskiego Archiwum X zaprzeczył, że „znaleziono już szczątki, które są badane”. – Robimy wszystko, żeby ustalić, gdzie są jej zwłoki – zapewnił prok. Stasielak.

Naczelnik Archiwum X o milczeniu ws. Iwony Wieczorek. „Czynności mogłyby zostać zagrożone”

– Czynności będą prowadzone w Sopocie i gdzieś jeszcze, ale gdzie, tego nie mogę powiedzieć. Nie mogę też zdradzić, jakie dokładnie czynności planujemy, bo od tego zależy ich wynik. Te czynności, to jest kwestia tygodni, a nie dni. Prokurator się przygotowuje do tego i działa z policją, to są czynności, które wymagają czasu – powiedział naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie.

– Oczywiście przesłuchujemy świadków, korzystamy z osobowych źródeł dowodowych, natomiast nie została zatrzymana osoba lub osoby, którym by stawiano zarzut związany z zaginięciem Iwony Wieczorek bądź jej śmiercią – kontynuował prok. Stasielak. Naczelnik prokuratorskiego Archiwum wyjaśnił, że nie może ujawniać szerszej wiedzy na ten temat, bo „planowane czynności, które mają zostać wykonane, mogłyby zostać zagrożone”.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Kluczowy prokurator rozwiewa wątpliwości ws. akcji służb w Sopocie

Prok. Stasielak zaznaczył jednak, że może tylko powiedzieć o tym, że „pojawiły się nowe fakty i dowody, nad którymi trwają intensywne prace i które są sprawdzane”. Naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie wyjaśnił, że czynności przy ul. Polnej w Sopocie nie dotyczyły zaginionej 19-latki. Zapewnił też, że policja jest w stanie zapewnić ochronę osobom, które mają wiedzę w sprawie, się boją.

Czytaj też:

Nowe dowody ws. Iwony Wieczorek. „Intensywne i skomplikowane czynności”Czytaj też:

Blisko przełomu ws. Iwony Wieczorek? Poruszające słowa matki. „Cały czas wierzę”