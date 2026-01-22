Nowy biznes Andrzeja Dudy i jego żony. Tak można rozszyfrować intrygującą nazwę

Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą założyli spółkę komandytową, która zajmuje się doradztwem – ustaliła Wirtualna Polska. Nosi nazwę „Andrzej Duda PAAD” i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w drugiej połowie grudnia 2025 r.

Nowy biznes byłego prezydenta i jego żony. Nowe informacje

Była para prezydencka pełni rolę wspólników w spółce. Andrzej Duda jest komplementariuszem, czyli prowadzi sprawy spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej długi bez ograniczeń, czyli całym swoim majątkiem. Wielkość jego udziału wynosi 500 tys. zł.

Z kolei wysokość udziału Agaty Kornhauser-Dudy to 10 tys. zł. W danych rejestrowych przy jej nazwisku wpisany jest „ponadproporcjonalny udział w zysku – w stosunku do wkładu do spółki”. Wynosi 50 proc. Była pierwsza dama pełni rolę komandytariusza, co oznacza, że nie prowadzi codziennych spraw firmy, jest inwestorem, który ma prawa kontrolne i prawo do udziału w zysku.

„Andrzej Duda PAAD”. Skąd wzięła się nazwa spółki?

Czym konkretnie będzie zajmować się spółka „Andrzej Duda PAAD”? „Jako główną branżę wpisano w KRS »Działalność firm centralnych. Doradztwo związane z zarządzeniem«. Obejmuje ona m.in. doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej” – podała Wirtualna Polska, która jako pierwsza nagłośniła temat.

W innych obszarach nowego biznesu pary prezydenckiej są też badania rynku i opinii publicznej, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, a także nauka języków obcych oraz kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy w formach pozaszkolnych.

Pojawia się też pytanie, co stanowiło inspirację, żeby nadać spółce nazwę „Andrzej Duda PAAD”. Andrzej Duda w czasie dwóch kadencji w roli głowy państwa często był skrótowo określany jako „PAD” (Prezydent Andrzej Duda). Być może dodatkowa litera „A” w nazwie spółki to nawiązanie do pierwszej litery imienia żony byłego już prezydenta.

