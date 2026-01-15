Czym zajmuje się Agata Kornhauser-Duda? Odpowiedź byłego prezydenta może zaskoczyć

— „Coś się kończy, coś zaczyna” [to cytat z opowiadania Andrzeja Sapkowskiego – przyp. red.]. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki: „To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść” [to natomiast fragment utworu Elektrycznych Gitar] — powiedziała z uśmiechem na ustach była pierwsza dama w sierpniu 2025 roku. Był to ostatni dzień prezydentury Andrzeja Dudy. Opinia publiczna nie kryła zaskoczenia, bowiem nikt nie spodziewał się, że będzie kipiało od niej taką radością. Niedługo później opuściła Warszawę na rzecz Krakowa.

Po wystąpieniu w kancelarii prezydenta pewne było jedno – Kornhauser-Duda nieprędko (a być może nigdy) powróci do życia publicznego. Czy przeprowadziła się na Małopolskę, by tam pełnić znowu funkcję germanistki w liceum ogólnokształcącym – czym zajmowała się ponad dekadę temu?

Położenie pierwszej damy budzi zainteresowanie opinii publicznej. Dziennikarze zapytali o nie niedawno jej męża – padła odpowiedź, która może dla wielu brzmieć zaskakująco.

Andrzej Duda o decyzji żony: To jej świadomy wybór

Była głowa państwa zaproszona została do studia „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”. Duda przyznał podczas wywiadu, że jego małżonka po tym, jak nieprzerwanie przez dekadę pełniła (bardzo ważną społecznie i politycznie) reprezentatywną funkcję u jego boku, potrzebowała odpocząć.

– Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Przez moją prezydenturę straciła pracę [w szkole ponadpodstawowej – przyp. red.], którą miała wcześniej. (...) W tej chwili jest w domu. To jest jej świadomy wybór – zaznaczył.

Dodał, że jak dotąd Kornhauser-Duda „nigdzie nie szukała pracy”. – Powiedziała mi, że potrzebuje odpoczynku po tych 10 latach – potrzebuje się trochę wyciszyć – ujawnił. Wskazał, że „jako mąż stara się zadbać o jej spokój i o to, żeby jej to umożliwić”. – Uważam, że ma prawo mieć taką potrzebę – podkreślił.

Czytaj też:

Marta Nawrocka w blasku fleszy. Tak stylistka oceniła jej kreacjęCzytaj też:

Posiedzenie aresztowe Zbigniewa Ziobry. Zaskakujące rozstrzygnięcie w sądzie