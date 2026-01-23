Nocowanka z Wieniawą czy bitka z Furiozą? Najciekawsze aukcje 34. Finału WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała do tej pory już prawie 2,6 miliarda złotych, za które kupiła do polskich szpitali 81 tys. urządzeń medycznych. Przez te 33 edycje wysiłki zespołu Jerzego Owsiaka wspierali artyści, sportowcy, politycy, różnego rodzaju celebryci, ale też zwyczajni ludzie, którzy swoimi pomysłowymi aukcjami pomagali zgromadzić jeszcze większe środki na leczenie Polaków.

WOŚP 2026. Najciekawsze aukcje 34. edycji

Swego rodzaju tradycją stało się już wyszukiwanie najciekawszych aukcji, dzięki którym możemy wesprzeć cel Orkiestry. W tym roku Jerzy Owsiak i jego współpracownicy zbierają na leczenie chorób przewodu pokarmowego. Pomóc można na różne sposoby, czasami spełniając przy okazji marzenia. Jeśli ktoś chciał mieć w swojej kolekcji koszulkę meczową z autografem Ronaldinho, to ma teraz swoją szansę. Ktoś inny chciałby coś przekazać ministrowi sprawiedliwości? Może wykupić z nim spotkanie.

Jeśli z kolei jest w kraju taka osoba, dla której marzeniem jest bójka z gangiem Furiozy… to również dla niej znajdzie się coś interesującego. Aktorzy z polskiego hitu Netfliksa zapraszają śmiałka na spotkanie i obiecują uwiecznienie wspólnej walki na nagraniach. Wszystko dla dobra chorych dzieci.

34. Finał WOŚP. Zawrotne kwoty na aukcjach charytatywnych

Osoby zainteresowane misjami kosmicznymi mogą porozmawiać ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, a biegacze wybrać się w góry z Justyną Kowalczyk-Tekieli. Przyszła panna młoda może z kolei pójść do ślubu w sukni, w której Wersow tańczyła na swoim weselu z Frizem. Ograniczeniem mogą być jedynie środki finansowe. Już w momencie kompilowania tej listy kilkanaście aukcji przekroczyło wartość 50 tys. zł.

Za nocowankę z Julią Wieniawą w czwartek 23 stycznia trzeba było zapłacić 86 tys. zł. Za złote korki od Donalda Tuska i spotkanie z premierem w KPRM trzeba było wydać 105 tys. zł. Zaznaczmy, że nie były to najdroższe aukcje. Za kameralne spotkanie z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską zapłacić trzeba było wówczas już ponad 200 tys. zł. „Bez dress code’u. Bez planu minutowego. Bez obowiązkowych punktów programu. Tylko dobra energia, prywatna przestrzeń i doświadczenie, które nie zdarza się przypadkiem” – zachęcali organizatorzy.

Koszulka meczowa Ronaldinho z autografem



Posiadanie oryginalnej koszulki meczowej, w której grał Ronaldinho i którą osobiście podpisał, to marzenie każdego fana futbolu.



Zwiedzanie ISS ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim



Wycieczka po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w rzeczywistości wirtualnej oraz spacer po Europejskim Centrum Szkolenia Astronautów w Kolonii.



Kawałek Podłogi od Mr Zoob



Zespól Mr Zoob osobiście złożył podpis na… kawałku przygotowanej przez WOŚP podłogi.



Łomot od Furiozy



Zobaczysz miejsce, w którym przygotowują się aktorzy i kaskaderzy, a na koniec staniesz do walki, co zostanie uwiecznione.



Zaproszenie na finał Top Model



Zobacz na żywo uczestników programu, którzy walczą o spełnienie marzeń, poczuj energię wielkiego modowego widowiska i zajrzyj tam, gdzie rodzą się nowe gwiazdy wybiegów.



Runda golfa z Rafałem Brzoską na polu Old Course La Zagaleta



Masz wyjątkową okazję zagrać 18 dołków na jednym z najbardziej prestiżowych pól golfowych w Europie — Old Course La Zagaleta — w towarzystwie przedsiębiorcy Rafała Brzoski.



Złote korki i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów



Zwycięzca aukcji spotka się z Premierem w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Zostań bohaterem Katarzyny Bondy



Zwycięzca aukcji pisarki zostanie bohaterem jej kolejnej książki.



Rakieta Igi Świątek i trening



Kasia Kolenda-Zaleska, Paulina Krupińska, Joanna Koroniewską wylicytowały rakietę Igi Świątek na Balu TVN. Przekazują ją dalej wraz ze spotkaniem na korcie i treningiem.



Nocowanka z Julią Wieniawą



Julia Wieniawa zabierze do 5 osób na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza. W planie m.in kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne aeroby.



Żurek z Żurkiem



Spotkanie w sercu władzy, z ministrem Żurkiem przy żurku.



Warsztaty kulinarne z Książulem i jego współpracownikami



Udział w warsztatach kulinarnych z elementami nauki savoir-vivre wraz z całą ekipą MUALA w składzie Książulo, Wojek, Bartek i Bobiczek



Suknia ślubna Wersow



Suknia ślubna, która towarzyszyła Wersow podczas pierwszego tańca i przez większość wesela.



Wspólny bieg na Giewont z Justyną Kowalczyk-Tekieli



Plan Justyny Kowalczyk-Tekieli: „Wybiegniemy u wylotu Doliny Małej Łąki. Wrócimy w to samo miejsce. Spędzimy w górach maksymalnie 4,5h”.



Wywiad z Bogdanem Rymanowskim



Zwycięzca licytacji zajmie miejsce jednego z najpopularniejszych w Polsce dziennikarzy i przejmie jego rolę: będzie zadawał pytania Bogdanowi Rymanowskiemu.Czytaj też:

