Żona posła PiS gra z WOŚP. „Przedyskutowałam z mężem”

Z fundacją, której prezesem jest Jurek Owsiak, po raz kolejny gra platforma Allegro. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za swój cel w 2026 r. obrała udzielenie wsparcia finansowego polskiej gastroenterologii (to obszar medycyny, który skupia się m.in. na leczeniu schorzeń układu pokarmowego). Jerzy Owsiak w październiku ubiegłego roku ogłaszał związane z tym hasło 34. finału: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

W dzieło charytatywne postanowili zaangażować się liczni politycy. Wśród nich m.in. premier Donald Tusk, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek czy szefowa resortu edukacji narodowej Barbara Nowacka.

Wspomóc akcję Owsiaka chcą też bliscy polityków, nawet tych z opozycji – m.in. żona posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera – Weronika. O tym, że można wylicytować jej suknię ślubną, poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Decyzję przedyskutowałam z mężem”

„Dzisiaj na licytację WOŚP trafiła moja suknia z dnia ślubu” – napisała na Instagramie, dołączając do posta fotografię z byłym wiceministrem (Schreiber pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za rządu Mateusza Morawieckiego). Wyraziła też nadzieję, że „dołożona przeze nią cegiełka, pomoże osobom, które naprawdę jej potrzebują”.

Więcej szczegółów przekazała zaś na InstaStory. Przyznała, że gdy „otrzymała propozycję udziału w przedsięwzięciu”, musiała najpierw „zastanowić się, co mogłaby przekazać”. Padło na suknię ślubną. „Decyzję przedyskutowałam też z mężem, który zawsze mnie wspiera i kibicuje moim działaniom” – zaznaczyła.

Przyznała, że „od najmłodszych lat kieruję się chęcią niesienia pomocy, czego nauczyli ją rodzice”. „Moja decyzja nie ma nic wspólnego z polityką – po prostu chcę realnie wspierać innych. Wierzę, że ta mała cegiełka (...) przyniesie komuś realne wsparcie” – podkreśliła.

Aukcja ruszyła. Kwotą startową: 3 tys. PLN

Ujawniła, że zdaje sobie sprawę z tego, co przeżywają osoby, które przebywają w szpitalach, bo tego doświadczyła – towarzyszyła też bliskim, którzy również korzystali z pomocy lekarzy w placówkach medycznych. „Każdy, kto walczy o zdrowie, jest dla mnie prawdziwym bohaterem. Nic nie jest cenniejsze niż zdrowie, a jeśli możemy, pomagajmy innym” – zakończyła.

Licytacja rozpoczęła się od 3000 złotych.

