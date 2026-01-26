Awantura po wpisie Tarczyńskiego. W sieci zawrzało. „Nie do obrony”

W weekend tysiące protestujących wyszły na ulice Minneapolis w reakcji na brutalną interwencję agentów ICE (Urzędu Celno-Imigracyjnego), która miała tragiczny finał. W jej wyniku zginął Alex Jeffrey Pretti, pielęgniarz intensywnej terapii.

Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA agenci oddali strzały w samoobronie, bo 37-latek miał do nich podejść z bronią i stawiać opór przy próbie odebrania niebezpiecznego przedmiotu. Jak wynika z analizy CNN, mężczyzna był uzbrojony, ale jeden z agentów odebrał mu broń, zanim padły śmiertelne strzały.

Wrze po wpisie Tarczyńskiego. Giertych: Składam zawiadomienie na tego degenerata

Do sprawy odniósł się Dominik Tarczyński, a jego wpis wywołał lawinę komentarzy.

„Dobra robota ICE!” – napisał eurodeputowany PiS na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Wpis Dominika Tarczyńskiego zbulwersował Romana Giertycha, który zapowiedział podjęcie konkretnych kroków w sprawie. „Dość. Składam zawiadomienie na tego degenerata. Kto pochwala dokonanie zbrodni zabójstwa, podlega odpowiedzialności karnej. Kwalifikacja może być dwojaka w zależności od tego, jak zdefiniujemy działania ICE. W grę wchodzi 126a kk w zw. z 118a ust 1 pkt. 1 lub 255 par.3 kk” – napisał.

Głos w sprawie zabrał też Waldemar Żurek. – Brakuje mi słów. Widzimy to na filmie. Człowiek powalony na ziemię, właściwie egzekucja. Nie groził bronią, nie trzymał tej broni w ręce, została mu już odebrana. Przerażają mnie takie wypowiedzi, jak Tarczyńskiego, ale też to, jak mówią służby w Stanach, które bronią tej sytuacji. Jestem porażony Dominikiem Tarczyńskim. Albo nie widział tego filmu, albo chce, żebyśmy szli w Polsce w tym kierunku — powiedział na antenie RMF FM minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

— Myślę, że wyborcy Dominika Tarczyńskiego powinni sobie obejrzeć ten film w zwolnionym tempie i zestawić to z wypowiedziami Dominika Tarczyńskiego. Czy takiej Polski byśmy chcieli? — zapytał.

Politycy PiS o sprawie Tarczyńskiego. „Jego wpisy są idiotyczne”

Wirtualna Polska zwróciła się do polityków PiS z prośbą o komentarz w sprawie. Część rozmówców WP przekazała, że odpoczywa w czasie ferii i nie śledzi doniesień mediów. – Nie do obrony. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takich wpisów – ocenił jednoznacznie Janusz Cieszyński.

Jeden z polityków PiS, który nie chciał wypowiadać się pod nazwiskiem, miał przekazać, że „wpisy Tarczyńskiego są idiotyczne”, ale „taki jest i się nie zmieni”. – On się podlizuje środowisku Trumpa, ma tam kontakty, dzięki takim kontrowersjom istnieje w polityce. I niektórzy to lubią, również w Polsce – skomentował inny rozmówca WP z PiS.

Wirtualna Polska próbowała skontaktować się także z Dominikiem Tarczyńskim z prośbą o komentarz. Do chwili publikacji tekstu dziennikarze nie otrzymali odpowiedzi.

Czytaj też:

Hołownia otwarcie mówi o odejściu z partii. „To nie Polska 2050, to Polska 1670”Czytaj też:

Nawrocki wciąż traci w sondażu zaufania. Na fali wznoszącej politycy obozu rządzącego