Nawrocki wciąż traci w sondażu zaufania. Na fali wznoszącej politycy obozu rządzącego

Pierwsze w tym roku badanie zaufania do polityków przynosi ciekawe wnioski. Choć zwycięzcą ponownie został Karol Nawrocki z 47,7 proc. pozytywnych głosów, to od rekordowego wyniku w listopadzie notuje on kolejny spadek. Wówczas miał 51,8 proc. zaufania, a w grudniu 49,3 proc.

Sondaż zaufania do polityków. Nawrocki traci, ale jeszcze lideruje

Na fali wznoszącej znaleźli się za to politycy obozu rządzącego. Wicepremier Radosław Sikorski zajął drugie miejsce z wynikiem 44 proc. zaufania, a premier Donald Tusk zdobył trzecią pozycję z 41,7 proc. Czwarty był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z 40,7 proc. zaufania.

Wszyscy zaliczyli wzrosty w stosunku do poprzedniego miesiąca, odpowiednio o 3; 4,4 i 3,3 pkt. proc. Zaznaczmy, że przez wiele miesięcy zaufanie do lidera Nowej Lewicy utrzymywało się na poziomie około 30 proc. Dla Tuska z kolei był to najlepszy wynik od kwietnia 2025 roku, od kiedy nie umiał przekroczyć poziomu 40 proc.

Na dalszych pozycjach uplasowali się Krzysztof Bosak z Konfederacji (37,8 proc.), wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL (34,9 proc.) i były premier z PiS Mateusz Morawiecki (34,7 proc.). Ten pierwszy awansował aż o 5 pkt. proc. Dalej w rankingu mamy wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z wynikiem 29,7 proc. i wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego z 29,4 proc. zaufania. Na 10. miejscu jest prezes PiS Jarosław Kaczyński z 27,6 proc.

Zaufanie do Mentzena pikuje. Ten sondaż go zaboli

Grzegorzowi Braunowi z KPP ufa tylko 25,3 proc. badanych, ale Szymonowi Hołowni jeszcze mniej, bo 25,1 proc. Spadek aż o 6,6 proc. zanotował lider Konfederacji Sławomir Mentzen (24,2 proc.), a ostatnie miejsce zajął Adrian Zandberg z partii Razem (23,4 proc.).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Niepewna przyszłość Zbigniewa Ziobry. „Jego aktywność nam nie służy”Czytaj też:

Ilu Polaków popiera działania WOŚP? Wyniki sondażu są jednoznaczne