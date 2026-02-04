Burza po koncercie Maleńczuka. Radni PiS wściekli

Zaproszenie Macieja Maleńczuka na Podsumowanie Roku Kulturalnego 2025 w Zamojskim Domu Kultury od początku wywoływało sprzeciw części lokalnych polityków. Najgłośniej przeciwko występowi artysty protestowali radni PiS, którzy podczas sesji rady miasta zaznaczali, że muzyk od lat uchodzi za kontrowersyjną postać.

W ich ocenie styl bycia Maleńczuka oraz fragmenty jego twórczości miały promować nielegalne używki, co – jak argumentowali – nie powinno być akceptowane w wydarzeniu finansowanym ze środków publicznych. Nie pomogły wyjaśnienia, że artysta od dłuższego czasu deklaruje abstynencję, a o dawnych doświadczeniach opowiada przestrzegając, a nie zachęcając do przyjmowania używek.

Ostatecznie koncert się odbył. 30 stycznia Maciej Maleńczuk wystąpił przed zamojską publicznością.

Maleńczuk w Zamościu. Polityczne nawiązania ze sceny

Jak relacjonował „Tygodnik Zamojski”, artysta już w trakcie koncertu nawiązał do sporów wokół swojego zaproszenia. Wspomniał, że oglądał obrady rady miasta i zapamiętał jedną z radnych PiS.

„Słyszałem, że Bąkiewicz był. Śpiewał? Słyszałem, że na niego czekają? Chciałem pozdrowić wszystkich tych, którzy powinni tam być, a nie są. Mówię o więziennictwie. Kamiński, Wąsik, Obajtek, kto tam jeszcze? Pozdrawiam wszystkich «Pisiorów» obecnych na sali! Czołem «Pisiory»! Wiem, że tak naprawdę jesteście porządnymi ludźmi, tylko presja społeczeństwa i otoczenia wpływa na to, jak głosujecie” – miał ze sceny mówić Maleńczuk.

Te wypowiedzi tylko spotęgowały napięcie wokół wydarzenia, wywołując natychmiastową reakcję ze strony lokalnych polityków.

„Bardzo źle wydane pieniądze”. Ostra reakcja radnej PiS

Martyna Martyniuk, radna PiS z Zamościa, opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym zabiera głos na temat koncertu. W mocnych słowach skrytykowała koncert i zachowanie artysty.

„Panie Maleńczuk! mam nadzieję, że już nigdy pan nie wystąpi w naszym pięknym mieście —Zamościu”

Jak podkreślała, jej zdaniem wydarzenie w ogóle nie powinno się odbyć. „Ten koncert nigdy nie powinien się wydarzyć. Z jego ust padło wiele wulgarnych słów skierowanych przede wszystkim w moją stronę i w stronę osób z mojego klubu. Nie ma na to mojej zgody. Pan Maleńczuk wziął za to prawie 40 tys. zł. Są to pieniądze naszych mieszkańców i podatników. Bardzo źle wydane pieniądze. Osoba, która go zaprosiła, poniesie konsekwencje. Panie Maleńczuk, nie zmieniłam zdania na pana temat. Swoimi słowami tylko utwierdził mnie pan w przekonaniu, że miałam rację” – mówiła na nagraniu.

