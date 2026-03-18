Balony z dużymi paczkami wylądowały w Białymstoku. „Na miejscu pracują policjanci”

W środę 18 marca po godzinie 6 rano białostocka policja otrzymała zgłoszenie o podejrzanych balonach. W mieście, przy ulicy Gajowej, wylądował obiekt, pod którym podczepione były ciężkie pakunki.

Białystok. Policja zabezpieczyła podejrzane balony

„Na miejscu pracują policjanci. Widzisz podejrzany pakunek lub balon z ładunkiem? Nie podchodź, nie dotykaj. Zadzwoń na numer alarmowy 112” – pisali funkcjonariusze w mediach społecznościowych.

Pierwsze podejrzenia śledczych wskazywało na to, że w Białymstoku opadły balony przemytnicze, najprawdopodobniej z ładunkiem papierosów.

Zatrzymanie za przemyt przy pomocy balonów meteorologicznych

Tego samego dnia w innej podobnej sprawie policjanci z Hajnówki zatrzymali 50-letniego mężczyznę. Podejrzewano go o przemyt wyrobów tytoniowych. Mieszkaniec powiatu suwalskiego wpadł, gdy przyjechał odebrać kartony z papierosami. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że nielegalny towar wylądował wraz z balonem meteorologicznym na jednej z polan w gminie Narew.

Mundurowi zabezpieczyli 4 kartony, w których znajdowało się łącznie 6000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie na rynek zabezpieczonego towaru naraziłoby Skarb Państwa na stratę z tytułu niezapłaconych podatków na blisko 210 tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał łącznie 3 zarzuty. Pierwszy z zarzutów dotyczy przemytu papierosów przez granicę polsko-białoruską przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych, drugi uchylania się od opodatkowania, natomiast trzeci zarzut związany jest z importem aromatyzujących wyrobów tytoniowych w celu wprowadzenia ich do obrotu wbrew zakazom. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 50- latka na okres 3 miesięcy.

Policja przypomina, że wykorzystywanie balonów meteorologicznych do przemytu papierosów sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu. Takie balony mogą być napełnione wodorem, który w odpowiedniej proporcji z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową. W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy przede wszystkim informować służby.

