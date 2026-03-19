Powtórka sprzed 13 lat? Taka ma być Wielkanoc 2026. Dwa warianty

Na początku marca temperatura „wystrzeliła” i w wielu regionach Polski wartości na termometrach zbliżały się do 20 stopni Celsjusza. W tym tygodniu nadeszło ochłodzenie.

Z najnowszej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w piątek temperatura maksymalna wyniesie 6-7 stopni na północy i północnym wschodzie, 12 stopni na południu, a na wybrzeżu miejscami ok. 5 stopni. Z kolei w sobotę należy spodziewać się od 7 do 11 stopni, tylko na obszarach podgórskich Karpat lokalnie będzie ok. -4 stopnie.

Powtórka sprzed 13 lat? Taka ma być Wielkanoc 2026. Meteorolodzy odkrywają karty

Niektórzy spoglądają w prognozy dalej i pojawiają się pytania, w jakich warunkach atmosferycznych będą upływały Święta Wielkanocne. „Przełom marca i kwietnia w tym roku może nam przypomnieć nieco Wielkanoc w 2013 roku (31 marca/1 kwietnia), która zapisała się w pamięci Polaków jako jedna z najbardziej zimowych w historii” – czytamy w analizie Arlety Unton-Pyziołek, synoptyk tvnmeteo.pl.

Jak podaje ekspertka, w tym roku jest szansa na wystąpienie podobnej sytuacji barycznej pod koniec marca i utworzenie się korytarza dla zimnego arktycznego powietrza z dalekiej północy i północnego wschodu, które dotrze do Polski. Jeżeli przewidywania się potwierdzą, należy liczyć się z tym, że o poranku w Wielkanoc wystąpią przymrozki, a po południu – przy zachmurzeniu umiarkowanym – temperatura może wzrosnąć maksymalnie do 8-12 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w zachodniej części Polski.

Arleta Unton-Pyziołek przypomina również, że ze względu na to, że jest to długoterminowa prognoza pogody, nie można wykluczyć, że położenie meandrów prądu strumieniowego może ulec zmianie, a co za tym idzie, w Wielkanoc może rozpocząć się przesilenie i przejście z zatoki chłodu w klin ciepła.

