Zderzenie tramwaju z autobusem w Warszawie. „Wyłamane drzwi, wybita szyba”

We wtorek 24 marca na Rondzie Waszyngtona w Warszawie tramwaj zderzył się z autobusem. – Tramwaj linii 24, jadący w kierunku Gocławka, zderzył się z autobusem linii 123, jadącym w stronę ulicy Francuskiej. Skład starego typu uderzył w tył autobusu. W autobusie wyłamane zostały drzwi, jest też zbita szyba i uszkodzona karoseria – relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl.

Wypadek w Warszawie. Kilka osób poszkodowanych, poważne utrudnienia

W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały poszkodowane. Trafiły pod opiekę zespołu ratowników. Na miejscu są obecne także straż pożarna, policja oraz służby techniczne Tramwajów Warszawskich.

W związku z wypadkiem pasażerowie muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. Zarząd Transportu Miejskiego wydał krótki komunikat. „W związku ze zdarzeniem na Rondzie Waszyngtona, występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 9 i 24 oraz autobusów linii 123, 138 i 509” – czytamy.

