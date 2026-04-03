Ciemne chmury nad księdzem. Milion zł od wiernych wyparowało

W drugiej połowie 2025 roku były proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Żorach-Baranowicach zgłosił służbom, że został okradziony. Duchowny stracił na fałszywych kryptowalutach 1 mln zł. Śledczy ustalili wówczas, że środki inwestowane przez księdza trafiły do oszustów podszywających się pod platformę krypto. W późniejszym czasie kapłan przelał im jeszcze blisko 18 tys. euro w nieudanej operacji odzyskania wszystkich pieniędzy. Były proboszcz prosił wtedy wiernych, by modlili się za niego.

Duchowny miał zostać oszukany na kryptowalutach. Wierni już w to nie wierzą?

Ze względu na niewykrycie sprawców oszustwa prokuratura rejonowa w Żorach umorzyła postępowanie w sprawie wyłudzenia pieniędzy od księdza. Jednak w ostatnim czasie pojawiły się nowe okoliczności.

Z ustaleń „Wyborczej” wynika, że śledczy prowadzą nowe postępowanie w konsekwencji zgłoszeń od dwóch wiernych z parafii, którą prowadził duchowny. Poszkodowani zarzucają księdzu, że pożyczył od nich 15 tys. zł, których nie oddał do dziś.

Nowe śledztwo w sprawie księdza

Byłemu księdzu proboszczowi mogą grozić poważne konsekwencje. Jeżeli śledztwo wykaże, że przy zaciąganiu pożyczek od wiernych duchowny nie zamierzał ich spłacać lub nie miał w ogóle możliwości by je uregulować, a jednak się do tego zobowiązał, prokuratura może postawić mu zarzut oszustwa.

Wokół kapłana mnożą się więc kolejne wątpliwości. W wyniku kontroli Archidiecezji Katowickiej ujawniono wiele nieprawidłowości w gospodarowaniu budżetem parafii. Kuria nie złożyła jednak zawiadomienia, ale przestał on pełnić funkcję proboszcza. Od grudnia 2025 roku parafią zarządza ks. Janusz Wilk.

Kuria: Ks. Pawlas został zobowiązany do spłaty prywatnych długów

W oświadczeniu przesłanym redakcji „GW” kuria zapewniała, że ksiądz został pouczony i zobowiązany do uregulowania prywatnych długów.

„Audyt parafialny nie obejmował prywatnych zobowiązań finansowych zaciągniętych przez ks. Pawlasa wobec osób fizycznych. Jak zapewnił sam zainteresowany, zobowiązania te mają charakter osobisty i nie są bezpośrednio związane z działalnością parafii” – czytamy w komunikacie Archidiecezji Katowickiej.

