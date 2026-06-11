Nawrocki leci na galę do USA. Tusk skwitował to jednym słowem

Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, jak informował w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, Nawrocki na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.

W czwartek w Sejmie dziennikarze spytali szefa rządu o to, czego spodziewa się po wizycie Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. – Niczego – odpowiedział premier Tusk.

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