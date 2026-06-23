Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, który oburzył opinię publiczną w Polsce – mianował on „Bohaterami UPA” Samodzielne Centrum Operacji Specjalnych „Północ”. Jak jednak powszechnie wiadomo – Ukraińska Powstańcza Armia w czasie drugiej wojny światowej wymordowała ok. 100 tys. Polaków (tzw. rzeź wołyńska) – to wydarzenie historyczne jest największą przeszkodą w relacjach polsko-ukraińskich. Nie dziwi reakcja polityków czy dziennikarzy, którzy ruch Zełenskiego potępili (m.in. były premier – Leszek Miller – który stwierdził, że gest ten jest niczym „splunięcie”).

Prezydent Karol Nawrocki odebrał odznaczenie państwowe Zełenskiemu – ten, niedługo po ogłoszeniu decyzji, spakował je i odesłał do Polski. Pojawiają się doniesienia, że planuje też nie pojawić się na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) – wydarzenie to odbędzie się na Pomorzu, w Gdańsku. Można by rzec, że obecność przedstawiciela Kijowa na spotkaniu poświęconym sprawom Ukrainy jest koniecznością.

Ukraińscy dziennikarz chcą, by Zełenski mimo wszystko wziął udział w konferencji. Dlaczego? Swoje argumenty przedstawili w artykule, który opublikowany został na portalu Europejska Prawda (European Pravda).

Nieobecność Zełenskiego byłaby „policzkiem” dla polskiego rządu, rządu Tuska. Tak twierdzą ukraińscy dziennikarze

Zwrócili oni uwagę, że „Polska dąży do międzynarodowego przywództwa w kwestiach ukraińskich i odczuwa frustrację z powodu niemożności pełnej realizacji tego celu”.

„Nawet łagodniejsza wersja takiej reakcji byłaby dla polskiego rządu policzkiem ze strony Kijowa” – ocenili.

Jak podkreślili, wydarzenie w Gdańsku to w istocie „projekt polskiego rządu i osobiście [premiera – przyp. red.] Donalda Tuska. To właśnie on zadbał o udział czołowych europejskich przywódców. Zatem jej zakłócenie lub niepowodzenie oznaczałoby jego porażkę. Dałoby to również kolejny argument siłom antyukraińskim w Warszawie do narzekania na «niewdzięczność Kijowa», która – jak twierdzą – izoluje Polskę od europejskich dyskusji na temat pomocy dla Ukrainy” – zaznaczyli.

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