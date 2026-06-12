Nawrocki zostanie na dłużej w USA. Takie ma plany

Głowa polskiego państwa odbywa właśnie wizytę w USA. „W niedzielę (14 czerwca), na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250 [Ultimate Fighting Championship – najbardziej prestiżowa na świecie federacja mieszanych sztuk walki – przyp. red.]” – zapowiadał szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przypominał, że Amerykanie świętują tego samego dnia 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. „Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych” – wskazywał Marcin Przydacz.

Z najnowszych ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że pobyt w USA Nawrockiego nieco się przedłuży.

Karol Nawrocki spotka się z Polonią w USA

Mówiąc o harmonogramie wizyty prezydenta Polski w USA, Przydacz zaznaczał, że „poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza [dla głowy państwa i jego współpracowników – red.] jest kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium RP”.

„To wydarzenie, jakim są urodziny Prezydenta Trumpa w Waszyngtonie, będzie kolejnym krokiem umacniającym relacje polsko–amerykańskie, ale także relacje osobiste dwóch Prezydentów” – podkreślał.

Jak dowiedział się Żuchowski, z Dystryktu Kolumbii Nawrocki poleci do Tampy. We wtorek (16 czerwca) wieczorem spotka się z Polonią (w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie).

Także w niedzielę (14 czerwca), po mszy w kościele w Silver Spring w stanie Maryland, planowane jest spotkanie głowy państwa z rodakami mieszkającymi w Ameryce.

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