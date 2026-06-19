Skazany na dożywocie Polak wyjdzie na wolność? Żurek ponownie uruchomił procedurę

Piotr Pytel przed dwiema dekadami został skazany za brutalne morderstwo Ecateriny I. w Monachium. Po trzech latach polscy śledczy zatrzymali jednak prawdziwego zabójcę, który zeznał, że Pytel jest niewinny. Tomasz W. odsiedział już nawet cały zasądzony wyrok, tymczasem osoba, która nie miała wiele wspólnego ze zbrodnią, wciąż przebywa za kratami.

Piotr Pytel odsiaduje wyrok, mimo że nie zabił

Pytel znał się z W., który dopuścił się zabójstwa. Wspólnie planowali okraść kobietę, która została pozbawiona życia w 2004 roku. Feralnego dnia czekał na przystanku autobusowym, gdy tymczasem W. wszedł do mieszkania. – Ja wiedziałem, że idzie ją okraść, ale miało dojść tylko do kradzieży i nigdy nie godziłbym się na utratę jej zdrowia czy życia. Mało tego, ja zaraz po zatrzymaniu sam się zgłosiłem, chciałem im to wszystko opowiedzieć ale nikt nie dawał mi wiary – tłumaczył na antenie TVP3 Rzeszów.

By Pytel mógł zostać uniewinniony, niemiecki sąd musiałby wznowić postępowanie dotyczące morderstwa i roli mężczyzny w całym zdarzeniu. Jak dotąd takiej zgody jednak nie było. Wnioski o ułaskawienie 57-letniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej odrzucał też trzykrotnie były prezydent – Andrzej Duda – i to pomimo faktu, że polskie sądy wystawiały skazanemu pozytywne opinie.

Żurek z nowym pomysłem w sprawie Pytla

W czwartek 18 czerwca minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że ponownie rozpoczął starania o ułaskawienie Polaka. Zauważył, że gdyby skazany odbywał wyrok w Niemczech, prawdopodobnie byłby już na wolności dzięki warunkowemu zwolnieniu.

– To bardzo trudna merytorycznie sprawa. Przeanalizowałem ją i chciałbym, by na czas wniosku o ułaskawienie Piotr Pytel mógł mieć zarządzoną przerwę w karze – dodawał. Zapewnił, że grupa prawników w jego resorcie analizuje już taką możliwość w polskim prawie.

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