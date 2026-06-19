Superkomórka burzowa nadciąga z Niemiec do Polski. Synoptyk ostrzega

W piątek 19 czerwca do części regionów Polski dotarła fala upałów. Termometry wskazują od 22°C nad samym morzem, około 27°C w centrum, do 33°C na zachodzie.

W sobotę będzie jeszcze cieplej, a temperatury będą utrzymywały się na poziomie od 24°C na Helu, około 31°C w centrum, do 34°C na zachodzie. Gorąco będzie również w niedzielę, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że na przeważającym obszarze kraju będą 32°C.

Gdzie jest burza? Superkomórka nadciąga z Niemiec do Polski

Tak wysokie wartości na termometrach często idą w parze z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, a obecnie nad Polskę nadciąga aktywna superkomórka burzowa znad Niemiec. Damian Zdonek, synoptyk tvnmeteo.pl, poinformował, że w piątek zasięg występowania burz z ulewnymi opadami deszczu (do 20-40 litrów wody na metr kwadratowy) i możliwym gradem ograniczy się do zachodniej części Polski.

– Aktualnie silnie wypiętrzona, aktywnie elektryczna superkomórka burzowa znajduje się w odległości około 40 kilometrów od granicy z Polską, w rejonie miast Strasburg i Pasewalk. Burzy towarzyszą ulewne opady deszczu o sumie godzinowej nawet do 40 litrów na metr kwadratowy oraz opady gradu o średnicy około 2-4 centymetrów. Burza kieruje się na Szczecin i dotrze tam za około 40-50 minut – przekazał Damian Zdonek.

Burze, ulewy i wichury. Gwałtowne zjawiska pogodowe nad Polską

Pierwsza połowa soboty będzie upływała w spokojnej aurze, ale popołudniu i w godzinach wieczornych trzeba spodziewać się burz z ulewnymi opadami deszczu (o sumie do 40 l/mkw. w ciągu godziny) oraz opadów gradu o średnicy powyżej 2-3 centymetrów, a wiatr w porywach może osiągnąć do 90 km/h.

Burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód Polski, a późnym wieczorem dotrą do pasa od Pomorza po Śląsk. Jak podaje tvn24.pl, w niedzielę najgroźniejszych zjawisk burzowych należy spodziewać się w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką, po Śląsk.

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