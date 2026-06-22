TV Republika będzie mieć potężnego rywala. W KRS pojawił się ważny wpis

Widzowie wkrótce będą mieli do dyspozycji nowy kanał telewizyjny – Newsmax Polska. Z najnowszych ustaleń dwumiesięcznika „Press” wynika, iż stacja nadawać zacznie 1 lipca tego roku (a więc już w kolejną środę). Wcześniej NP zapowiadała swój start w czerwcu. Telewizja nadawać będzie na podstawie koncesji, którą otrzymała od holenderskiego regulatora – informowała redakcja.

Po zarejestrowaniu spółki Newsmax Gateway Poland, w polu „kapitał zakładowy”, widniała kwota pięciu tysięcy złotych. Była jednak konsekwentnie podnoszona (tak, jak udziały). Portal Wirtualne Media poinformował w poniedziałek (22 czerwca), iż niedawno firma została dokapitalizowana przez swojego jedynego udziałowca – Newsmax Gateway (holenderską spółkę).

Nowe informacje wokół startu Newsmax Polska. Oto nominalna wartość udziałów spółki

WM podały, że w ubiegły piątek (19 czerwca) edytowano wpis o Newsmax Gateway Poland w KRS-ie. Liczba udziałów zwiększyła się z ponad 2,6 tys. do blisko 19 tys., natomiast ich nominalna wartość – z ponad 130 tys. do niemal okrągłego miliona złotych (na obecną chwilę, czyli na poniedziałek – 22 czerwca).

Gdy nowy kanał wystartuje, oznaczało będzie to dodatkową konkurencję dla prawicowych mediów (w tym dla TV Republika i Telewizji wPolsce24).

Opinia publiczna spekuluje: Dlaczego właściwie uruchomiono nową stację? Na pytanie to odpowiedzieć próbował niedawno dyrektor wykonawczy Centrum Polityki Współczesnej – Todorović Stiplija. – Moim zdaniem celem jest coś szerszego: wykorzystanie Polski, a potencjalnie także Rumunii i innych rynków, jako punktów wejścia dla prawicowej, antyliberalnej i antyunijnej (...) narracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Serbia w tym kontekście jest mniej tematem narracji, a bardziej wygodną platformą operacyjną – wskazywał (cytat za portalem OKO.press).

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