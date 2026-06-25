W Gdańsku rusza konferencja poświęcona Ukrainie. Zapowiedziano dwie manifestacje

W czwartek 25 czerwca startuje Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Program tegorocznego szczytu podzielono na pięć obszarów: biznes, bezpieczeństwo, integrację z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Tusk na inauguracji

Jak poinformował Paweł Kowal, pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy, w trakcie konferencji planowane jest podpisanie około 200 umów i listów intencyjnych.

W inauguracji wydarzenia weźmie udział m.in. premier Donald Tusk oraz premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Zabraknie jednak prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego.

Z udziału w konferencji w ostatniej chwili zrezygnowała też pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Wszystko przez spór wokół nadania jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA”, który skutkował odebraniem Orderu Orła Białego Zełenskiemu.

Gdańsk. Dwa protesty przed konferencją ws. Ukrainy

W związku z polityczną awanturą, atmosfera wokół konferencji wyraźnie się pogorszyła. W Gdańsku na czwartek zapowiedziano dwie manifestacje. Pierwsza rozpocznie się o godzinie 9 na Targu Rybnym. Fundacja Łączy nas Polska nie zgadza się na nazwanie jednostki wojskowej „Bohaterów UPA”.

„Stop banderyzacji Ukrainy – żądamy prawdy historycznej i domagamy się od rządu RP twardej postawy dyplomatycznej wobec prowokacji Kijowa. W obliczu odbywającego się Forum Odbudowy Ukrainy nie możemy milczeć” – pisała w mediach społecznościowych radna Natalia Nitek-Płażyńska.

„Niedawna, skandaliczna decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych »Północ« honorowego imienia »Bohaterów UP«A to jawne uderzenie w pamięć o ofiarach ludobójstwa i bezczelny akt lekceważenia Polski. Wsparcie dla odbudowy sąsiada nie może oznaczać zgody na budowanie tożsamości armii ukraińskiej na fundamencie zbrodniczej ideologii OUN-UPA!” – dodawała.

Z kolei o 18 na placu Solidarności rozpocznie się protest „Gdańsk przeciwko banderyzmowi”, za którym stoi Dominik Migawski z Konfederacji Korony Polskiej.

„Celem wydarzenia jest wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu wobec organizacji w Gdańsku konferencji »odbudowy Ukrainy« oraz sprzeciwu wobec ciągłej, instytucjonalnej gloryfikacji banderyzmu i UPA przez władze ukraińskie. UPA była odpowiedzialna za ludobójstwo ponad 100 tysięcy polskich obywateli na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej” – tłumaczył.

Konferencja w Gdańsku. Zełenski chce konstruktywnych relacji

We wtorek 23 czerwca wieczorem Wołodymyr Zełenski z premier Swyrydenko omawiał kwestie związane z konferencją.

– Ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter. Dziękuję wszystkim partnerom – każdemu, kto jest z nami, kto wspiera Ukrainę – oraz wszystkim, którzy przygotowali merytoryczne propozycje na spotkanie w Gdańsku. Premier Swyrydenko będzie przewodzić delegacji ukraińskiej – oznajmił Zełenski.

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