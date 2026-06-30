Wojna o kosmos już trwa. Ważne ostrzeżenie dla Polski

Przestrzeń kosmiczna przestała być domeną futurystycznych wizji i wyścigu mocarstw znanego z czasów zimnej wojny. Stała się jednym z najważniejszych obszarów rywalizacji strategicznej XXI wieku.

Co więcej, ta rywalizacja już trwa. Większość obywateli nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo współczesne państwo uzależnione jest od systemów kosmicznych. Nawigacja GPS, łączność, bankowość, transport, energetyka, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie granic, prognozowanie pogody, działania służb ratowniczych czy funkcjonowanie sił zbrojnych opierają się dziś na danych pozyskiwanych z kosmosu.

W praktyce oznacza to, że zakłócenie działania systemów satelitarnych może sparaliżować państwo równie skutecznie jak tradycyjny atak militarny.

Wyścig technologiczny trwa