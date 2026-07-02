Kłęby dymu nad Katowicami. W centrum miasta doszło do pożaru

W czwartek około godz. 8.30 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące pojawienia się ognia w budynku na skrzyżowaniu ulic Chopina i Sokolskiej.

Pożar kamienicy w Katowicach. Trwa lokalizowanie ognia

Jakub Tondos, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” ujawnił, że do pożaru doszło na terenie pustostanu przy ulicy Chopina. – Na miejscu mamy aktualnie siedem zastępów oraz oficera operacyjnego z samochodem specjalnym – relacjonował Tondos.

Z ustaleń medialnych wynika, że w związku z pożarem w okolicy występują utrudnienia w ruchu drogowym. Nieprzejezdne są obecnie ulice: Chopina, Słowackiego, a także Sokolska. Mieszkańcy sąsiednich kamienic zostali ewakuowani.

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Co robić w przypadku pożaru?

Służby przypominają, że w przypadku dostrzeżenia pożaru należy niezwłocznie zawiadomić straż pożarną pod numerem 998. Podczas rozmowy z dyspozytorem powinno się podać imię, nazwisko, a także numer telefonu, z którego się dzwoni. Niezbędny jest też adres oraz ewentualna nazwa obiektu, w którym pojawił się ogień. Zgłaszający powinien też poinformować, co dokładnie się pali, jeśli jest w stanie to określić, a także przekazać, czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie należy odkładać słuchawki.

Co ważne, osoba przyjmująca zgłoszenie może poprosić o jego potwierdzenie poprzez oddzwonienie lub podanie innych potrzebnych informacji dotyczących zdarzenia.

Strażacy przypominają również, że „pożar w budynku mieszkalnym powstać może w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacji ocieplanych materiałem palnym" .

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