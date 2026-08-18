Dwie osoby zatrzymane po ataku na dzieci w Bydgoszczy. Policja ujawniła szczegóły

Przypomnijmy, do incydentu z udziałem obywateli Ukrainy w wieku 12 i 14 lat doszło w piątek 14 sierpnia w na ulicy Unii Lubelskiej, niedaleko dworca kolejowego w Bydgoszczy. Wówczas nastolatkowie zostali zaczepieni przez kobietę oraz mężczyznę prawdopodobnie z powodu tego, że używali drona. Ze wcześniejszych informacji przekazanych przez policję wynika, że para miała go zniszczyć, a także zwracać uwagę na narodowość dzieci.

– Z przekazanych informacji wynikało też, że 12-latkowi wykręcili rękę. Nie było konieczne udzielenie pomocy medycznej – relacjonowała młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, cytowana przez TVN24.

Policja zatrzymała dwie osoby ws. ataku na dzieci w centrum Bydgoszczy

18 sierpnia Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy poinformowała, że we wtorek w związku ze sprawą zatrzymano na terenie miasta 46-letnią kobietę oraz 34- letniego mężczyznę.

„Mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Obecnie trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanych w jednym z bydgoskich komisariatów” – czytamy w wydanym komunikacie.

Tusk o ataku w Bydgoszczy: „Antypolskie działanie”

Do sytuacji w Bydgoszczy odniósł się we wtorek Donald Tusk. Jeszcze przed informacją o zatrzymaniu osób powiązanych ze sprawą zapewnił, że zostaną one ujęte jeszcze w tym tygodniu. Jak się później okazało, zostały złapane tego samego dnia.

– Jestem absolutnie przekonany, że niezależnie od tego, co niektórzy myślą o Ukrainie (...), atakowanie dzieci ze względu na ich narodowość jest antypolskim działaniem. Byliśmy z tego zawsze dumni jako Polacy, jak traktujemy dzieci – nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To niedopuszczalne rzeczy, które szkodzą Polsce – poinformował w trakcie konferencji prasowej.

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