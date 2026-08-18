Polacy mieli zaatakować dzieci z Ukrainy. Ambasador ujawnił wstrząsające dane

W połowie sierpnia tego roku, w jednym z bydgoskich parków, doszło do groźnego incydentu. Dwoje dorosłych Polaków, którzy usłyszeli dzieci mówiące w swoim ojczystym języku (po ukraińsku), postanowiło zwyzywać nieletnich, a także mieli naruszyć ich nietykalność cielesną.

W sprawie aktu przemocy o komentarz poproszony został ambasador Wasyl Bodnar, który gościł w studiu radia RMF FM. Przyznał, że z danych, którymi dysponuje kierowana przez niego placówka dyplomatyczna w Warszawie, wynika, iż w Polsce „mówi się o wzroście wzrostu jawnych o ponad 30 proc”.. Jest ona wymierzona właśnie w Ukraińców.

Z ustaleń przedstawiciela Kijowa wynika, że polska policja zajmuje się już sprawą. We wtorek KWP w Bydgoszczy przekazała nowe informacje o domniemanych sprawcach.

Polacy mieli zaatakować dzieci z Ukrainy. „Trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanych”

Mundurowi z komendy wojewódzkiej policji 18 sierpnia zatrzymali dwie osoby – to 46-latka i 34-latek. „Mogą oni mieć związek ze zdarzeniem [z agresją wymierzoną w mówiącą po ukraińsku 14-latkę i jej 12-letniego brata – przyp. red.]. Obecnie trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanych w jednym z bydgoskich komisariatów” – poinformowało biuro prasowe w komunikacie na platformie X.

Wczesnym popołudniem głos ws. zabrał minister spraw wewnętrznych i administracji. „Zero przyzwolenia na nienawiść – zwłaszcza na nienawiść wobec dzieci. Brawo KWP w Bydgoszczy!” – zwrócił się do funkcjonariuszy z Kujaw i Pomorza.

Ambasador Ukrainy apelował, by pomimo kampanii, która ruszy już wkrótce (chodzi o wybory parlamentarne w 2027 roku), na Ukraińcach „nie zdobywać punktów” (by partie przy użyciu tego tematu nie próbowali zdobywać większego poparcia). – Na tym punktów nie zdobędziecie, ta agresja jedynie się na was odbije – wskazał, mając najprawdopodobniej na myśli to, że sąsiedzi powstrzymują dalszą eskalację wojny, w którą wchłonięta mogłaby zostać Polska.

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