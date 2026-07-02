Europosłowie PiS polecieli do USA z byłym prezesem TVP. Dawno nie pokazywał się publicznie

O tym, że były szef Telewizji Polskiej wizytuje w Stanach Zjednoczonych razem z europarlamentarzystami, poinformował pośrednio Arkadiusz Mularczyk. Opublikował bowiem fotografię, na której znajduje się Kurski, a także posłowie do PE – członkowie frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy.

„Delegacja ECR [European Conservatives and Reformists Group, inny skrót to EKR – przyp. red.] (...) odbywa szereg spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji, (...) a także z ekspertami tutejszych think tanków, przedstawicielami świata biznesu i organizacji międzynarodowych. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, współpracy transatlantyckiej i wyzwaniach geopolitycznych. To ważny czas budowania relacji i wzmacniania polskiego głosu w dialogu z naszym najważniejszym sojusznikiem” – wskazał były sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych, polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Ale dlaczego europosłowie właściwie zabrali ze sobą Kurskiego do USA? Powód jest prosty – pełni on funkcję doradcy EKR. Z tego tytułu pobierać ma niemałą pensję – około 50 tysięcy złotych (informował swego czasu dziennik „Super Express”). Biuro prasowe ECR zapewniało, że były prezes TVP ma bardzo dużo obowiązków – w swoim gabinecie przesiaduje niekiedy po godzinach pracy (opuszczać ma go nawet nocą).

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Czym konkretnie zajmuje się na co dzień? Przygotowuje rekomendacje, a także doradza Komisji Specjalnej do spraw Europejskiej Tarczy Demokracji, Podkomisji Praw Człowieka czy Delegacji ds. stosunków z USA.

W czasie bardzo dużo czasu poświęca publikacjom z obszaru polityki transatlantyckiej czy amerykańskiej.

Chodzą słuchy, że wypłata Kurskiego może być nawet wyższa – sięgać 70 tys. PLN (brutto). Pytanie, czy korzysta z dodatków (np. świadczenia na edukację dzieci czy mieszkaniowego).

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