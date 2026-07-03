Cztery ciała w mieszkaniu, wśród nich niemowlę. Tragedia w Skawinie

W mieszkaniu na drugim piętrze przy ul. Niepodległości w Skawinie (województwo małopolskie) znaleziono zwłoki dziecka, dwóch kobiet i mężczyzny. Jak ustalił dziennikarz RMF MAXX, nie żyją 8-dniowa dziewczynka, młode małżeństwo i babcia dziecka.

Tragedia w Skawinie. Nie żyje 4-osobowa rodzina, w tym noworodek

Po godz. 15:00 strażacy dostali zgłoszenie od zaniepokojonego członka rodziny, który nie mógł dostać się do mieszkania. – Po dojeździe na miejsce, wspólnie z policją, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi – poinformował st. asp. Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. – Po wejściu do mieszkania ujawniono zwłoki czterech osób, w tym noworodka – potwierdziła w rozmowie z rmf24.pl podinsp. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Kpt. Huber Ciepły przekazał, że na miejscu działają policjanci oraz prokurator, którzy prowadzą działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. – Dokładnie o godz. 15:14 otrzymaliśmy wezwanie na ul. Niepodległości w Skawinie. Mieliśmy pomóc policji przy otwarciu mieszkania. Po czterech minutach już straż pożarna była na miejscu i przy pomocy, na początku drabiny przestawnej, bo to było na drugim piętrze, strażacy próbowali zajrzeć przez okno, czy faktycznie kogoś w tym mieszkaniu nie ma. Natomiast dopiero z drugiego okna zauważyli krew i od razu podjęto decyzję, żeby wejść siłowo do środka — relacjonował w rozmowie z „Faktem” rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Więcej informacji wkrótce.