To wywołało burzę w Polsce. Nowy sondaż pokazuje nastroje po zachowaniu Zełenskiego

United Surveys by IBRiS przeprowadził sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski, w którym zapytano respondentów, czy odesłanie Orderu Orła Białego przez prezydenta Ukrainy przesyłką kurierską było obraźliwe dla Polski. Badanie przeprowadzono od 26 do 28 czerwca wśród 1000 osób.

Jakie są wyniki sondażu?

69,3 proc. ankietowanych oceniło, że zachowanie Wołodymyra Zełenskiego było obraźliwe. Przeciwnego zdania było 22,2 proc. uczestników badania. Z kolei 8,5 proc. osób wybrało odpowiedź: „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Wyniki znacząco się różniły w zależności od preferencji politycznych ankietowanych. 52 proc. osób, które popierają KO, Lewicę, PSL, Polskę 2050 uważały gest polityka jako obraźliwy. Natomiast 43 proc. było odmiennego zdania. Pozostałe 5 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Większą krytyką wykazali się wyborcy PiS, Partii Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. 85 proc. wyborców tych partii oceniło postępowanie Zełenskiego jako obraźliwe. Jedynie 5 proc. było przeciwnego zdania. 9 proc. przyznało, że „nie wie/trudno powiedzieć” .

Nawrocki odebrał order Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy wysłał go kurierem

Przypomnijmy, 20 czerwca na platformie X Wołodymyr Zełenski poinformował, że wysłał odznaczenie firmą kurierską Nova Post. „Wierzyliśmy, że Order Orła Białego, przyznany w 2023 roku, był przeznaczony dla narodu ukraińskiego i naszej armii. Tak właśnie mówiono wówczas. Dziś odesłałem ten order z powrotem do Prezydenta Polski. Wierzę, że przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy” – przekazał wówczas w swoim wpisie.

Dodał także, że „Ukraina pozostanie otwarta na wszelkie znaczące formy współpracy z Polską, aby starać się unikać sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości oraz zapewnić należyty szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku” .

Czytaj też:

Przełom w relacjach Polska-Ukraina? Sybiha: Historia nam nie wybaczy Czytaj też:

Zełenski złagodził ton wobec Polski. Ważne spotkanie w Warszawie