Zapadła kluczowa decyzja ws. Panteonu Narodowego Ukrainy. Nowe informacje z Kijowa

Przypomnijmy, Rada Najwyższa Ukrainy kilka dni temu uchwaliła ustawę wniesioną przez Wołodymyra Zełenskiego w sprawie utworzenia Panteonu Narodowego. Decyzja ta zapadła po głośnej aferze dotyczącej nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA” .

Gdzie powstanie Panteon Narodowy? Jest komunikat Ukrainy

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował 4 lipca, że rząd Ukrainy przyjął rozporządzenie, zgodnie z którym Panteon Narodowy powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławry Peczerskiej w Kijowie.

Rada ministrów przekazała, że „Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej przeprowadzą weryfikację osób walczących o niepodległość Ukrainy oraz innych osób, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu świadomości narodowej i tożsamości Ukraińców, a także członków ich rodzin pochowanych poza granicami Ukrainy, w kontekście ewentualnej ekshumacji i ponownego pochówku w Panteonie” .

Zaznaczono również, że „po zakończeniu weryfikacji podejmą współpracę z właściwymi organami państw obcych w celu uzyskania zezwoleń na ekshumację i przeniesienie szczątków tych osób” .

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Kto znajdzie się w Panteonie Narodowym?

Według zapowiedzi ukraińskich władz, w Panteonie będzie można uhonorować mi.in. byłych prezydentów Ukrainy, z wyjątkiem tych, którzy zostali usunięci z urzędu, naczelnych dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy, laureatów Nagrody Nobla czy tych, którzy wnieśli historycznie istotny wkład w odzyskanie i odbudowę niepodległego państwa.

Deputowany Mykyta Poturajew, jeden z inicjatorów projektu ustawy, przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nie ustalono jeszcze, kto konkretnie zostanie upamiętniony w Panteonie. Nie wykluczył natomiast, że może zostać tam umieszczony Stepan Bandera.

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