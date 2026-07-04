Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest decyzja sądu

Przypomnijmy, w nocy z czwartku na piątek wartownicy pracujący na terenie akademii dostrzegli wybite okno w jednym z budynków przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 w Warszawie. W środku znaleziono cudzoziemca, który prawdopodobnie uszkodził okno kamieniem i wszedł do środka. Mógł być wtedy pod wpływem środków odurzających – przekazała w komunikacie Żandarmeria Wojskowa. Mężczyzna szybko został zatrzymany przez śledczych.

Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Kolumbijczyk usłyszał zarzuty

Warszawska policja przekazała, że „funkcjonariusze wykonali na miejscu oględziny, zabezpieczyli ślady oraz zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu, a następnie wystąpienie przez prokuratora do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił ten wniosek” .

W komunikacie z 4 lipca przekazano, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obywatela Kolumbii środka zapobiegawczego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

38-latek usłyszał zarzut z art. 279 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczący kradzieży z włamaniem. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. W wyniku prowadzonych przez policję czynności kazało się również, że mężczyzna przebywa nielegalnie na terenie Polski.

Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej. Komunikat żandarmerii

Żandarmeria Wojskowa informowała wcześniej, że wyjaśnia okoliczności zdarzenia wraz z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Warszawa Rembertów w kierunku popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 288 par. 1 kk. Brzmi on następująco: „kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Czytaj też:

Prokuratora ujawniła nowe ustalenia ws. tragedii w Skawinie Czytaj też:

To wywołało burzę w Polsce. Nowy sondaż pokazuje nastroje po zachowaniu Zełenskiego