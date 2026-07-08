Wiceszef MON ostrzega: Rosja może próbować sabotażu w Polsce

W środę podczas wizyty w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wiceminister obrony narodowej był pytany o skalę zagrożenia ze strony Rosji. Potwierdził, że takie ryzyko istnieje, a Polska otrzymywała w tej sprawie sygnały również od sojuszników, w tym od Stanów Zjednoczonych. Wziątek zaznaczył, że służby i państwo pozostają czujne. Zwrócił uwagę, że zagrożenia mogą przybierać różne formy – od sabotażu i cyberataków po działania wymierzone w obiekty kluczowe dla funkcjonowania państwa.

Wiceszef MON: Celem Rosji ma być strach i podziały

Według wiceszefa MON Rosja może próbować prowadzić działania, które będą miały nie tylko realny, ale też psychologiczny efekt. Chodzi o wzmacnianie napięcia, poczucia zagrożenia i podziałów społecznych.

Jak ocenił, istnieje bardzo wysokie ryzyko rosyjskich prowokacji obliczonych na skłócenie Polaków oraz osłabienie jedności nie tylko w Polsce, ale też w NATO i Unii Europejskiej. Podkreślił, że odpowiedzią na takie działania powinna być odporność i unikanie prowokacji.

– Można się spodziewać prowokacji, które mają jeszcze bardziej nas pokłócić; mają budować strach, brak jedności nie tylko w Polsce, ale w NATO i UE. Musimy być odporni i nie dawać się sprowokować – ostrzegł wiceminister cytowany przez serwis Strefa Obrony.

Amerykańscy żołnierze wrócą do liczby sprzed zmian

Wiceszef MON odniósł się także do obecności wojsk USA w Polsce. Poinformował, że zapowiedziana została nowa rotacja amerykańskich sił, obejmująca od 4 do 5 tys. żołnierzy. Oznacza to powrót do poziomu około 10-11 tys. żołnierzy rotacyjnie stacjonujących w Polsce.

Dodał również, że ważnym sygnałem jest gotowość Stanów Zjednoczonych do rozmów o stałej bazie wojskowej. Według Wziątka analiza dotycząca liczby żołnierzy, rodzaju wojsk i miejsca stacjonowania ma zakończyć się do końca roku. Wstępnie wskazał, że baza mogłaby powstać raczej w zachodniej części kraju.

Nowa inwestycja w Dęblinie

Wypowiedź wiceszefa MON padła podczas otwarcia tzw. Domku Pilota w Lotniczej Akademii Wojskowej. Nowy obiekt ma wspierać szkolenie personelu latającego, planowanie misji i odprawy przed oraz po lotach. Inwestycja kosztowała ponad 25 mln zł.

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