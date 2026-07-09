Szczepkowska o rozmowie Nawrockiego z Zełenskim. „Rezydent”

Joanna Szczepkowska to nie tylko uznana aktorka teatralna i filmowa, ale coraz częściej także komentatorka polityczna. Była prezeska Związku Artystów Scen Polskich tym razem na tapet wzięła szczyt NATO, na który zjechali się liderzy państw związanych Sojuszem Północnoatlantyckim – a konkretnie wątek relacji polsko-ukraińskich.

Na spotkanie do Turcji (do Ankary) poleciał bowiem prezydent Karol Nawrocki, a także Wołodymyr Zełeński, którzy usiedli do ponad godzinnej rozmowy. Po wszystkim głowa państwa polskiego poinformowała dziennikarzy, że „mimo trudności utrzymywanie bezpośredniego dialogu między Warszawą i Kijowem pozostaje konieczne”.

– Myślę, że to niezbędne w relacjach między sąsiadami, aby utrzymywać kanały dialogu. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich. To z całą pewnością się nie zmienia. Zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski, Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości – i to się nie zmienia – zaznaczył. Nawrocki ujawnił, że „podczas rozmowy nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawach historycznych, które od miesięcy pozostają jednym z najtrudniejszych punktów we wzajemnych relacjach”.

Trudna rozmowa prezydentów. Znana aktorka zabrała głos

Co na to Szczepkowska? Do całej sytuacji odniosła się z dozą ironii.

„Bardzo mnie zastanawia, o czym właściwie rezydent rozmawiał (...) z prezydentem Zełenskim. Jeśli ustalili, że sprawa Ukraińskiej Powstańczej Armii [chodzi o niedawne podpisanie dekretu, przez który jednostkę wojskową nazwano na cześć „bohaterów UPA” – przyp. red.] jest nierozwiązywalna, to co właściwie było przedmiotem tej rozmowy? Nawrocki walczy z polskim rządem i na tę walkę jest głównie namierzony. Zełeński ma jeden oczywisty cel – wygrać wojnę z Rosją. Czy nie został przypadkiem wciągnięty w wojnę rezydenta? Czy nie został zaszantażowany, że [Donald] Trump, od którego wiele zależy w kwestii obronnej, to „osobisty przyjaciel”, ma się więc liczyć z rezydentem bardziej niż z rządem, od którego tak naprawdę zależy polityka zagraniczna?” – napisała na platformie Facebook w środę (8 lipca).

facebook