Awantura po festiwalu Pol'and'Rock 2026. Pojawiły się zarzuty profanacji

W sobotę 1 sierpnia dobiegła końca tegoroczna, 32. edycja festiwalu Pol'and'Rock, znanego dawniej pod nazwą Przystanek Woodstock. Wydarzenie organizowane przez Jurka Owsiaka ponownie przyciągnęło tysiące ludzi z całej Polski. Tym razem jednak nie obyło się bez kontrowersji.

Profanacja na Pol'and'Rock? Tańczyli z wizerunkiem papieża

Nie od dziś wiadomo, że Jerzy Owsiak ma wielu przeciwników, którzy tylko czekają na pretekst. Tym razem politycy krytykujący aktywistę wznieśli oburzone głosy na widok portretu papieża Jana Pawła II, który pojawił się na festiwalu. W sieci można było zobaczyć nagranie, na którym ludzie tańczą do przyspieszonej wersji „Barki” z wizerunkiem papieża Polaka.

Część komentatorów na całą sytuację zareagowała pozytywnie, część jednak grzmiała w sieci i rzucała oskarżenia o profanację. „Profanacja świętego Jana Pawła II na festiwalu Owsiaka. Dno dna. Jest pan dumny, panie Owsiak?” – oburzał się jeden z internautów.

„Granice zostały przekroczone. Za profanację św. Jana Pawła II osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje i jak najszybciej przeprosić. Nie ma naszej zgody na deptanie autorytetów i wartości ważnych dla milionów Polaków” – pisała w sieci była posłanka PiS Izabela Kloc.

Profanacja na imprezie Owsiaka? Terlikowski apeluje o umiar

Pod prąd poszedł za to katolicki dziennikarz i publicysta Tomasz Terlikowski. Nie dopatrzył się profanacji na nagraniu z festiwalu i apelował o adekwatne reakcje. „No bez żartów. Filmik, który prezentowany przez część polityków i liderów opinii nie jest dowodem na profanację. To, że wizerunek Jana Pawła II jest na festiwalu rockowym, że ktoś nim potrząsa, to nie jest profanacja” – pisał.

„A jak naprawdę chcecie, żeby Jan Paweł II, który był z młodzieżą i umiał z nią rozmawiać stał się dla nich już tylko symbolem obciachu, drętwej dewocji i histerii wokół każdego wykorzystania jego wizerunku, to róbcie więcej takich zadym” – dodawał.

Czytaj też:

WOŚP czeka rewolucja. Jerzy Owsiak zapowiada Czytaj też:

Stanowcza reakcja Owsiaka na słowa Śpiewaka. Aktywista: Jestem tym wstrząśnięty