Podwyżki dla byłych prezydentów. Wałęsa: Wstydziłbym się żądać więcej

Ministerstwo finansów prowadzi aktualnie prace nad założeniami do budżetu państwa na 2027 rok. Jednym z planowanych rozwiązań jest 3-proc. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Emerytury byłych prezydentów. Rząd szykuje podwyżki

Podwyżka przełożyłaby się również na świadczenia wypłacane byłym prezydentom. Politycy otrzymują dożywotnie świadczenie, potocznie określane jako „prezydencka emerytura”. Jego wysokość odpowiada 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującego prezydenta. Obecnie jest to 14 224 zł i 16 gr brutto miesięcznie.

Jeśli planowana podwyżka wejdzie w życie, świadczenie wzrośnie o około 426 zł i 72 gr. Byli prezydenci otrzymywaliby wówczas około 14 650 zł i 88 gr brutto miesięcznie.

Na tym jednak nie kończą się pieniądze przysługujące byłym głowom państwa. Każdy były prezydent ma również zagwarantowane środki na prowadzenie własnego biura. Obecnie jest to 25 tys. zł miesięcznie, a wysokość tej kwoty jest powiązana z ryczałtem przysługującym parlamentarzystom.

Jeżeli także ten ryczałt zostanie zwiększony o 3 proc., środki na biura byłych prezydentów wzrosną do około 25 750 zł miesięcznie. Oznaczałoby to dodatkowe 750 zł.

Lech Wałęsa o podwyżkach emerytury

Do planowanych zmian w świadczeniach emerytalnych odniósł się Lech Wałęsa. W rozmowie z „Faktem” były prezydent przyznał, że wysokość świadczenia można oceniać z dwóch punktów widzenia: byłej głowy państwa oraz zwykłego obywatela.

— Jako elektryk no to muszę się wstydzić, że inni elektrycy nie mają tego, ile ma elektryk Wałęsa. Jako były prezydent, kiedy mam spotkania, wyjazdy i trochę duży dom, to dla mnie jest to za mało — powiedział.

Lech Wałęsa podkreślił jednak, że nie zamierza domagać się wyższego świadczenia. Jak zaznaczył, bierze pod uwagę sytuację finansową wielu Polaków. — Wstydziłbym się żądać, teraz kiedy inni elektrycy mają tak mało. Dlatego, dopóki mam siły i zdrowie, to sobie dorobię u kapitalistów zachodnich — dodał były prezydent.

Czytaj też:

Wiek emerytalny pójdzie w górę? Była minister apeluje Czytaj też:

Ważna zmiana w legitymacji emeryta-rencisty. ZUS wydał komunikat