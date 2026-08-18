Wojewoda apeluje do rodzin ofiar wypadku na Węgrzech: Niczego nie podpisujcie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ostrzegł mieszkańców regionu przed nowym typem oszustwa. Apel o ostrożność skierowano szczególnie do rodzin osób, które ucierpiały w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.

Oszuści żerują na rodzinach ofiar wypadku na Węgrzech

Oszuści mają podszywać się pod przedstawicieli służb państwowych i ratunkowych, żeby wyłudzić pieniądze. Nie mają żadnej litości dla ludzi, którzy dopiero co przeżyli ogromną tragedię.

„Ani Teresa Kubas-Hul Wojewoda Podkarpacki ani podległe jej służby nie kontaktują się telefonicznie z rodzinami osób poszkodowanych w wypadku autokarowym na Węgrzech w celu przekazywania informacji o stanie zdrowia lub śmierci ich bliskich. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności wobec osób, które dzwonią podając się za przedstawicieli służb i przekazują tego rodzaju informacje” – czytamy w komunikacie.

Wojewoda podkarpacka ostrzega rodziny ofiar wypadku

Sama wojewoda na konferencji prasowej potwierdziła, że odnotowano przypadki oszustw na tym tle. – Proszę państwa, zwracajcie na to uwagę. To jest obrzydliwe, żeby wykorzystywać tę tragedię i te rodziny. Nie kontaktujemy się telefonicznie z rodzinami — ani ja, ani moi współpracownicy nie kontaktujemy się w sprawie zakładów pogrzebowych czy firm ubezpieczeniowych. Wszystkie informacje przekazujemy do wójta, burmistrza, prezydenta, a oni kontaktują się z członkami rodzin – mówiła.

— Apeluję do wszystkich rodzin: uważajcie, jeżeli takie zdarzenie ma miejsce, zgłaszajcie to do nas i my będziemy wam pomagać. Nie podpisujcie żadnych dokumentów, oświadczeń, bo może się okazać, że to są osoby nieuczciwe, oszuści, którzy próbują na tej wielkiej tragedii coś osiągnąć – dodawała Kubas-Hul.

Jak mówiła, oszuści posuwali się nawet do kłamstwa na temat rzekomej śmierci osoby z rodziny i próbowali zachęcić do kupna ubezpieczenia. – To próba naciągnięcia rodziny na jakieś kolejne straty – przestrzegała wojewoda.

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